Не можете определиться? Какую машину купить по знаку Зодиака

Астрологический прогноз может помочь не только с планами на день, но и с выбором авто. Проверьте, совпадают ли ваши предпочтения с рекомендациями звёзд.
Овен
Овны любят автомобили с мощным двигателем, развивающие высокую скорость. Спортивное авто — идеальное транспортное средство для представителей этого зодиакального знака. Овны очень заботливы по отношению к своей машине, но их упрямый характер и склонность к лидерству могут создать аварийную ситуацию на дороге.
Подходящие марки и модели: Ferrari, Dodge Viper, Subaru Impreza, Chevrolet Corvette.
Не подойдут: автомобили китайского, корейского, российского производства.
Телец
Надёжность и безопасность — именно эти критерии учитывает Телец при выборе машины. Представители этого знака зодиака словно созданы для длительных поездок за рулём. Их флегматичный нрав и отличное знание правил дорожного движения обеспечивают комфорт поездки и безопасность пассажиров. Под стать Тельцам и автомобиль — удобный, выносливый и надёжный.
Возможные варианты: Toyota Camry, Subaru Forester, Opel Insignia, Volvo S60.
Не подходят: спортивные авто.
Близнецы
Близнецов отличает многозадачность и умение действовать в стрессовых ситуациях. Благодаря этому из них получаются отличные водители. Представители этого знака любят атлетичные формы у авто, однако спортивная «начинка» их не привлекает – гораздо важнее для них мощная аудиосистема. Любители путешествий и ощущения «ветра в волосах», многие Близнецы питают слабость к автомобилям с открытым верхом и мотоциклам.
Подходящие варианты: Mazda, Volkswagen Polo, Ford, Lexus.
Рак
Раки предпочитают вместительные автомобили с большим багажником. Они трогательно заботятся о своей машине и всегда держат в бардачке всё необходимое. Раки аккуратны и осторожны на дороге. Они не переносят оживлённых магистралей и пробок.
Хороший выбор для Раков: Opel, Nissan, BMW, Chrysler.
Не подходят: Ford, Уаз, Нива.
Лев
Львы — ценители роскоши. Выбирают для себя мощные и быстрые автомобили, отражающие характер владельца. Водят аккуратно, любят прокатиться без повода. Львы украшают салон, уделяя особое внимание рулевому колесу.
Подходящие марки: Jaguar, Cadillac, Bentley, Ford Fiesta, Skoda Octavia.
Не подойдут: Peugeot, автомобили японского и корейского производства.
Дева
Девы педантичны и аккуратны в вождении и выборе авто. Предпочитают практичные и надёжные модели экономкласса. Поддерживают машину в рабочем состоянии и в идеальной чистоте. Строго соблюдают правила дорожного движения и не позволяют себе отвлекаться за рулём.
Автомобили для Дев: Kia Rio, Suzuki SX4, Daewoo, Hyundai.
Весы
Весы — эстеты, уделяющие максимум внимания внешнему виду автомобиля. Предпочитают вместительные и комфортные машины премиум-сегмента. За рулём спокойны и рассудительны, но в экстренных ситуациях теряются и реагируют очень медленно.
Машины для Весов: Nissan Qashqai, BMW, Mercedes, Alfa Romeo.
Скорпион
Скорпионы любят яркие, мощные, брутальные автомобили. Славятся своим агрессивным стилем вождения и небрежным обращением с машиной. Склонны к риску, и оттого часто увлекаются уличными гонками и нарушают правила. Постоянно проверяют авто на прочность, потому им показано выбирать только проверенные и надёжные бренды.
Скорпионам подойдут: Mercedes, BMW, Opel, Lexus, Hummer.
Категорически не подходят мотоциклы.
Стрелец
Стрельцы — не просто прирождённые водители. Они знают о машине всё, из них выходят отличные инженеры, механики и инструкторы. Настолько привычны к монотонной езде, что легко могли бы работать дальнобойщиками. Никогда не делят автомобили по принципу престижности. Ценят инновации, спортивный дизайн и мощность двигателя.
Выбор для Стрельца: Volvo, BMW, Ford Focus, Renault.
Козерог
Козероги любят преодолевать препятствия, поэтому предпочитают внедорожники или кроссоверы остальным типам автомобилей. В машине ценят практичность, умеренность, безопасность. Не любят привлекать излишнего внимания.
Подходящие модели: Mitsubishi Outlander, Toyota Landcruiser, УАЗ, Нива.
Не подходят: спортивные авто с вызывающим дизайном.
Водолей
Водолеи — скорее теоретики, чем практики. Могут знать о новейших разработках автомобильной промышленности, совершенно не разбираясь в устройстве собственного авто. Любят необычное: нетривиальный дизайн, альтернативные виды топлива. Их привлекают мощные, скоростные автомобили спортивного типа, а также кабриолеты.
Подходят: Saab, Skoda, Honda, Audi, Mazda.
Рыбы
Рыбы эмоциональны и непредсказуемы. На дорогах часто становятся участниками ДТП, провоцируя других водителей. Предпочитают яркие, запоминающиеся автомобили, которые содержат в идеальной чистоте. Важным критерием выбора является мощность аудиосистемы.
Марки авто для рыб: Alfa Romeo, Opel, Fiat, Toyota.
Для каждого знака Зодиака рекомендуется подходящий к его особенностям тип автомобиля. Тем, кто знает о своей склонности к нарушению правил дорожного движения, следует быть особенно внимательными за рулём, следуя рекомендациям астрологов.