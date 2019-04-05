Не можете определиться? Какую машину купить по знаку Зодиака

Овен

Овны любят автомобили с мощным двигателем, развивающие высокую скорость. Спортивное авто — идеальное транспортное средство для представителей этого зодиакального знака. Овны очень заботливы по отношению к своей машине, но их упрямый характер и склонность к лидерству могут создать аварийную ситуацию на дороге.

Подходящие марки и модели: Ferrari, Dodge Viper, Subaru Impreza, Chevrolet Corvette.

Не подойдут: автомобили китайского, корейского, российского производства.

Телец

Надёжность и безопасность — именно эти критерии учитывает Телец при выборе машины. Представители этого знака зодиака словно созданы для длительных поездок за рулём. Их флегматичный нрав и отличное знание правил дорожного движения обеспечивают комфорт поездки и безопасность пассажиров. Под стать Тельцам и автомобиль — удобный, выносливый и надёжный.

Возможные варианты: Toyota Camry, Subaru Forester, Opel Insignia, Volvo S60.

Не подходят: спортивные авто.

Близнецы

Близнецов отличает многозадачность и умение действовать в стрессовых ситуациях. Благодаря этому из них получаются отличные водители. Представители этого знака любят атлетичные формы у авто, однако спортивная «начинка» их не привлекает – гораздо важнее для них мощная аудиосистема. Любители путешествий и ощущения «ветра в волосах», многие Близнецы питают слабость к автомобилям с открытым верхом и мотоциклам.

Подходящие варианты: Mazda, Volkswagen Polo, Ford, Lexus.

Рак

Раки предпочитают вместительные автомобили с большим багажником. Они трогательно заботятся о своей машине и всегда держат в бардачке всё необходимое. Раки аккуратны и осторожны на дороге. Они не переносят оживлённых магистралей и пробок.

Хороший выбор для Раков: Opel, Nissan, BMW, Chrysler.

Не подходят: Ford, Уаз, Нива.

Лев

Львы — ценители роскоши. Выбирают для себя мощные и быстрые автомобили, отражающие характер владельца. Водят аккуратно, любят прокатиться без повода. Львы украшают салон, уделяя особое внимание рулевому колесу.

Подходящие марки: Jaguar, Cadillac, Bentley, Ford Fiesta, Skoda Octavia.

Не подойдут: Peugeot, автомобили японского и корейского производства.

Дева

Девы педантичны и аккуратны в вождении и выборе авто. Предпочитают практичные и надёжные модели экономкласса. Поддерживают машину в рабочем состоянии и в идеальной чистоте. Строго соблюдают правила дорожного движения и не позволяют себе отвлекаться за рулём.

Автомобили для Дев: Kia Rio, Suzuki SX4, Daewoo, Hyundai.

Весы

Весы — эстеты, уделяющие максимум внимания внешнему виду автомобиля. Предпочитают вместительные и комфортные машины премиум-сегмента. За рулём спокойны и рассудительны, но в экстренных ситуациях теряются и реагируют очень медленно.

Машины для Весов: Nissan Qashqai, BMW, Mercedes, Alfa Romeo.

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