Как в апреле поужинать в крутых ресторанах Питера всего за 13 евро?

Поесть красиво, с шиком, но уложившись в 1000 рублей (около 13 евро) – реально. Делимся лайфхаком, как поужинать в лучших ресторанах города в рамках Петербургского ресторанного фестиваля, пишет Zen.Yandex.ru.
С 1 по 30 апреля в городе проходит очередной Ресторанный фестиваль. Специально для него модные рестораны города собрали свои лучшие блюда в сет-меню, которое в течение месяца будут предлагать гостям по фиксированной цене в 990 (13 евро) или 1990 рублей (27 евро). В этот раз было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль году театра в России.
Если вы житель Эстонии и часто бываете в Санкт-Петербурге - не пропустите этот вкусный фестиваль!
"Chateau Vintage" – изысканный ресторан, из окон которого открывается вид на Невский, Владимирский и Литейный проспекты. Летом здесь открывают террасу, откуда можно наслаждаться видом на исторический центр город.
Сет за 990 рублей (13 евро):
- Валлонский паштет с пряным яблоком и луком конфи;
- Салат с тунцом, острым огурцом и яйцом пашот;
- Кедровые орешки с брусникой и сгущенкой;
- Тер Долен Крик (0.33) 1 бут.
В ресторане русской дореволюционной кухни от Леонида Гарбара ("Русская рюмочная №1" и Stroganoff Steak House) воссозданы исторические атмосфера и интерьер: антикварная мебель и фотографии петербуржцев начала прошлого века.
Сет за 990 рублей (13 евро):
- Паштет-Суфле из печени индейки с грушей маринованной в шафраном и луковом конфитюре;
- Пшеничная каша с тушеным кроликом;
- Ромовая баба. Подается с кремом гляссе из белого шоколада и сметаны.
В ресторане перуанской кухни на Петроградской стороне за кухню отвечает Рашид Рахманов, которого Ассоциация рестораторов Перу объявила послом перуанской кухни в России.
Сет за 990 рублей (13 евро) (до 18.00):
- Севиче Classico — перуанская закуска из окуня с бататом и лече-де-тигре;
- Anticuchos из бычьих сердец — шашлычок из бычьего сердца в соусе из перца панка с муссом из батата;
- Causa Pulpo — холодная закуска из картофеля и сока лайма с осьминогом;
- Десерт Tres Leches — нежный бисквит, пропитанный тремя видами молока. Подаётся с мороженым;
- Chicha Morada — традиционный перуанский безалкогольный напиток на основе фиолетовой кукурузы морада.
Ресторан сочетает в себе стильный интерьер с большими видовыми окнами, яркими акцентами, теплым деревом, а также открытую кухню, на которой трудится команда профессионалов во главе с шеф-поваром Алексеем Алексеевым.
Сет за 990 рублей (13 евро) (с 12 до 18):
- Террин из северных рыб с икорным соусом;
- Севиче из чира и муксуна с кремом из печеной моркови, маринованной кольраби и вялеными томатами;
- Тартар из оленины с чипсами из гречи и Мисо кремом;
- Тунец с маринованной арбузной редькой и жареной капустой кейл;
- Сорбет из крыжовника;
- Сок "Свекла — можжевеловые ягоды – чёрная смородина".
Интерьер ресторана, расположенного на острове "Новая Голландия", напоминает квартиру начала двадцатого века: винтажная мебель, люстры, а на стенах — картины.
Сет №1 за 990 рублей (13 евро):
- Карпаччо из лосося, лимон, понзу, оливковое масло;
- Артишок, ризотто, томаты, страчателла;
- Персиковый чизкейк, персик, греческий йогурт;
- Чай/кофе.
Сет №2 за 990 рублей (13 евро):
- Брокколи на углях, страчателла, соус из фиников;
- Палтус, пюре из цветной капусты, чипсы из цукини;
- Медовик;
- Чай/кофе.
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