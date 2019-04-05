Пт, 5.04.2019
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Как в апреле поужинать в крутых ресторанах Питера всего за 13 евро?

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Десерт

ФОТО: Natalya Danko / PantherMedia / Natalya Danko/Scanpix

Поесть красиво, с шиком, но уложившись в 1000 рублей (около 13 евро) – реально. Делимся лайфхаком, как поужинать в лучших ресторанах города в рамках Петербургского ресторанного фестиваля, пишет Zen.Yandex.ru.

С 1 по 30 апреля в городе проходит очередной Ресторанный фестиваль. Специально для него модные рестораны города собрали свои лучшие блюда в сет-меню, которое в течение месяца будут предлагать гостям по фиксированной цене в 990 (13 евро) или 1990 рублей (27 евро). В этот раз было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль году театра в России.

Если вы житель Эстонии и часто бываете в Санкт-Петербурге - не пропустите этот вкусный фестиваль! 

Chateau Vintage

"Chateau Vintage" – изысканный ресторан, из окон которого открывается вид на Невский, Владимирский и Литейный проспекты. Летом здесь открывают террасу, откуда можно наслаждаться видом на исторический центр город.

Сет за 990 рублей (13 евро):

  • Валлонский паштет с пряным яблоком и луком конфи;
  • Салат с тунцом, острым огурцом и яйцом пашот;
  • Кедровые орешки с брусникой и сгущенкой;
  • Тер Долен Крик (0.33) 1 бут. 

Фонтанка, 30

В ресторане русской дореволюционной кухни от Леонида Гарбара ("Русская рюмочная №1" и Stroganoff Steak House) воссозданы исторические атмосфера и интерьер: антикварная мебель и фотографии петербуржцев начала прошлого века.

Сет за 990 рублей (13 евро):

  • Паштет-Суфле из печени индейки с грушей маринованной в шафраном и луковом конфитюре;
  • Пшеничная каша с тушеным кроликом;
  • Ромовая баба. Подается с кремом гляссе из белого шоколада и сметаны.

Barra Cholo

В ресторане перуанской кухни на Петроградской стороне за кухню отвечает Рашид Рахманов, которого Ассоциация  рестораторов Перу объявила послом перуанской кухни в России.

Сет за 990 рублей (13 евро) (до 18.00):

  • Севиче Classico — перуанская закуска из окуня с бататом и лече-де-тигре;
  • Anticuchos из бычьих сердец — шашлычок из бычьего сердца в соусе из перца панка с муссом из батата;
  • Causa Pulpo — холодная закуска из картофеля и сока лайма с осьминогом;
  • Десерт Tres Leches — нежный бисквит, пропитанный тремя видами молока. Подаётся с мороженым;
  • Chicha Morada — традиционный перуанский безалкогольный напиток на основе фиолетовой кукурузы морада.

Nordic

Ресторан сочетает в себе стильный интерьер с большими видовыми окнами, яркими акцентами, теплым деревом, а также открытую кухню, на которой трудится команда профессионалов во главе с шеф-поваром Алексеем Алексеевым.

Сет за 990 рублей (13 евро) (с 12 до 18):

  • Террин из северных рыб с икорным соусом;
  • Севиче из чира и муксуна с кремом из печеной моркови, маринованной кольраби и вялеными томатами;
  • Тартар из оленины с чипсами из гречи и Мисо кремом;
  • Тунец с маринованной арбузной редькой и жареной капустой кейл;
  • Сорбет из крыжовника;
  • Сок "Свекла — можжевеловые ягоды – чёрная смородина".

 

Kuznya

Интерьер ресторана, расположенного на острове "Новая Голландия", напоминает квартиру начала двадцатого века: винтажная мебель, люстры, а на стенах — картины.

Сет №1 за 990 рублей (13 евро):

  • Карпаччо из лосося, лимон, понзу, оливковое масло;
  • Артишок, ризотто, томаты, страчателла;
  • Персиковый чизкейк, персик, греческий йогурт;
  • Чай/кофе.

Сет №2 за 990 рублей (13 евро):

  • Брокколи на углях, страчателла, соус из фиников;
  • Палтус, пюре из цветной капусты, чипсы из цукини;
  • Медовик;
  • Чай/кофе.

Более полный список ресторанов найдете ЗДЕСЬ!

 

 

 

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