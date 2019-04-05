Как в апреле поужинать в крутых ресторанах Питера всего за 13 евро?

С 1 по 30 апреля в городе проходит очередной Ресторанный фестиваль. Специально для него модные рестораны города собрали свои лучшие блюда в сет-меню, которое в течение месяца будут предлагать гостям по фиксированной цене в 990 (13 евро) или 1990 рублей (27 евро). В этот раз было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль году театра в России.

Если вы житель Эстонии и часто бываете в Санкт-Петербурге - не пропустите этот вкусный фестиваль!

"Chateau Vintage" – изысканный ресторан, из окон которого открывается вид на Невский, Владимирский и Литейный проспекты. Летом здесь открывают террасу, откуда можно наслаждаться видом на исторический центр город.

Сет за 990 рублей (13 евро):

Валлонский паштет с пряным яблоком и луком конфи;

Салат с тунцом, острым огурцом и яйцом пашот;

Кедровые орешки с брусникой и сгущенкой;

Тер Долен Крик (0.33) 1 бут.

В ресторане русской дореволюционной кухни от Леонида Гарбара ("Русская рюмочная №1" и Stroganoff Steak House) воссозданы исторические атмосфера и интерьер: антикварная мебель и фотографии петербуржцев начала прошлого века.

Сет за 990 рублей (13 евро):

Паштет-Суфле из печени индейки с грушей маринованной в шафраном и луковом конфитюре;

Пшеничная каша с тушеным кроликом;

Ромовая баба. Подается с кремом гляссе из белого шоколада и сметаны.

В ресторане перуанской кухни на Петроградской стороне за кухню отвечает Рашид Рахманов, которого Ассоциация рестораторов Перу объявила послом перуанской кухни в России.

Сет за 990 рублей (13 евро) (до 18.00):

Севиче Classico — перуанская закуска из окуня с бататом и лече-де-тигре;

Anticuchos из бычьих сердец — шашлычок из бычьего сердца в соусе из перца панка с муссом из батата;

Causa Pulpo — холодная закуска из картофеля и сока лайма с осьминогом;

Десерт Tres Leches — нежный бисквит, пропитанный тремя видами молока. Подаётся с мороженым;

Chicha Morada — традиционный перуанский безалкогольный напиток на основе фиолетовой кукурузы морада.

Ресторан сочетает в себе стильный интерьер с большими видовыми окнами, яркими акцентами, теплым деревом, а также открытую кухню, на которой трудится команда профессионалов во главе с шеф-поваром Алексеем Алексеевым.

Сет за 990 рублей (13 евро) (с 12 до 18):

Террин из северных рыб с икорным соусом;

Севиче из чира и муксуна с кремом из печеной моркови, маринованной кольраби и вялеными томатами;

Тартар из оленины с чипсами из гречи и Мисо кремом;

Тунец с маринованной арбузной редькой и жареной капустой кейл;

Сорбет из крыжовника;

Сок "Свекла — можжевеловые ягоды – чёрная смородина".

Интерьер ресторана, расположенного на острове "Новая Голландия", напоминает квартиру начала двадцатого века: винтажная мебель, люстры, а на стенах — картины.

Сет №1 за 990 рублей (13 евро):

Карпаччо из лосося, лимон, понзу, оливковое масло;

Артишок, ризотто, томаты, страчателла;

Персиковый чизкейк, персик, греческий йогурт;

Чай/кофе.

Сет №2 за 990 рублей (13 евро):

Брокколи на углях, страчателла, соус из фиников;

Палтус, пюре из цветной капусты, чипсы из цукини;

Медовик;

Чай/кофе.