Астрологический рацион: питание по знакам Зодиака

Каждый астрологический знак принадлежит к определенной стихии, что играет значительную роль в нашем телосложении. Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) обладают усиленным метаболизмом, а значит, съеденные калории будут сжигаться быстро. Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) подвижны по своей сути, что дарует их обладателям более легкий тип фигуры, чем водным (Рак, Скорпион, Рыбы) и земным знакам (Телец, Дева, Козерог), обмен веществ которых более медленный. Но если фигуре водных знаков это придает полноту, то фигуре земных — плотность.

ОВЕН (стихия огня)

Овен обладает большой жизненной силой и способностью быстро восстанавливаться. Очень энергичен, нацелен на активное достижение своих целей и желаний. Но он беглец на короткие дистанции, промежутки активности сменяются периодами упадка сил.

Для Овна характерен активный обмен веществ. Если Овен не вегетарианец, то подходящими для него продуктами являются баранина, козлятина, хорошо приправленные острыми пряностями.

Им не подойдут низкокалорийные системы питания. Можно мясо заменить рыбой, но отказываться от животной пищи полностью не стоит. Им нужно обратить особое внимание на каши: ячменную, пшенную, гречневую, пшеничную. Важно включить в меню и отруби, выполняющие в организме роль "метлы", удаляющей шлаки. Фрукты Овна — грейпфрут, арбузы, овощи — морковь, стручковый перец, лук. Алкоголь, крепкий чай и кофе необходимо ограничить.

ТЕЛЕЦ (стихия земли)

Телец — любитель жизни и комфорта, сибарит, который не любит ни в чем себе отказывать. Но у Тельцов замедленный метаболизм, поэтому им необходимо быть сдержанными в еде, стараться не принимать холодные жидкости. Поскольку по своей природе это холодный знак, то такие напитки будут еще больше охлаждать его организм. Нежелательны перекусы, необходимо строго соблюдать распорядок питания. К земной энергии Тельца относятся углеводы, поэтому необходимо ограничить употребление картофеля, кукурузы, мучных изделий и т.п. В рационе Тельца должны всегда присутствовать рыбные продукты, морская капуста, сыр, творог, кисломолочные продукты.

БЛИЗНЕЦЫ (стихия воздуха)

Истинный Близнец целый день на ногах, ему необходимо постоянно "наводить мосты", узнавать новое, делиться им с другими. Ему трудно усидеть в кресле, он часто нервничает, потому что его порывы не всегда совпадают с ожидаемыми результатами. Подвижность и Близнец — родные братья. Для Близнецов характерно нервное перенапряжение. Их питание должно быть таким, чтобы поддерживать и предотвращать истощение нервов. Птица, рыба, яйца, орехи обязательно должны быть в их рационе. Близнецы также должны употреблять продукты с высоким содержанием кальция, который имеет большое значение для нервной системы. Прекрасным растительным источником кальция является кунжут, мак, миндаль, укроп. По режиму Близнецам можно рекомендовать принимать пищу небольшими порциями, но часто.

РАК (стихия воды)