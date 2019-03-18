Стало известно, когда похоронят Юлию Началову

Певицу Юлию Началову, которая скончалась накануне после перенесённой операции, похоронят во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии.

Напомним, о госпитализации 38-летней певицы стало известно 11 марта. Сообщалось, что она была доставлена в тяжёлом состоянии, а спустя два дня отмечалось, что исполнительницу ввели в искусственную кому.