Продолжила «список»: близкие усмотрели в смерти Началовой злой рок

Певец Александр Панайотов отметил, что есть в уходе вокалистки нечто таинственное. По его словам, Юлия Началова, как и солист группы "А-Студио" Батырхан Шукенов, скончалась накануне съемок телешоу "Один в один". Артист умер 28 апреля 2015 года.

"Перед финалом умирает Батор и сейчас перед финалом умирает Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу", – отметил друг вокалистки Александр Панайотов.

Меж тем, о "проклятье" телеформатов говорят уже давно. Якобы после выхода в эфир таких шоу, его участники начинали умирать один за другим. Это навело на мысли, что Началова лишь продолжила этот жуткий "список".

Интернет-обыватели вспомнили, как 2003 году вокалистка снималась в популярном на тот момент реалити-шоу "Последний герой". Жанна Фриске и Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, участвовавшие в проекте, также покинули этот свет в относительно молодом возрасте. Можно вспомнить также актера Сергея Бодрова, который в 2001 был ведущим программы. Он погиб спустя несколько месяцев после окончания первого сезона.

Мистики смерти Юлии Началовой добавляет странная история с талисманом. У певицы был амулет – старый плюшевый тигренок, который помогал ей проходить через трудности.