Фанаты облили Ани Лорак грязью за фото в откровенном наряде

Артистка часто балует поклонников новыми снимками и видео в микроблоге. Однако есть и те, кто очень критично относится к Ани Лорак. Хэйтеры устроили настоящую атаку на звезду, пропесочив ее за внешний вид.

На фото Ани Лорак позирует, опустившись на одно колено, с глубоким декольте. На ней обтягивающий наряд-комбинезон и высокие коблуки.

По мнению ее подписчиков, певица набрала лишний вес. Некоторые не оценили и образ певицы. "Поправилась", "Полная безвкусица и жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", "Ну и корова старая!", "Статуя чудова!", "Господи, уже противно смотреть, вам пора менять имидж", – облили грязью фолловеры Ани Лорак.