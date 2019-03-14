Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин сносит крышу
Все женщины красивы, но некоторым представительницам прекрасного пола от рождения дана королевская стать, внешняя красота, изысканные манеры. Они обладают искусством преподать себя от природы. Сила притяжения находится внутри них. По мнению астрологов, как пишет nicstyle.ru, женщины этих трех знаков Зодиака являются королевами от рождения.
Овен
Эти женщины легко достигают своей цели. Они всегда знают, чего хотят и как этого достичь. Уверенность в себе, четкое движение к цели делают их привлекательными, и поэтому они всегда пользуются успехом у мужчин. Королева всегда должна иметь кучу поклонников и обожателей, которые дарят ей энергию превосходства. Наряду с высокими личностными качествами, женщины-Овны безумно привлекательны и умеют подать себя в обществе.
Рак
Женщины, рожденные под знаком Рака, безусловно достойны трона королевы. Внешне они мягкие, нежные, незащищенные. Но на самом деле имеют достаточно сильный характер и обладают крепким внутренним стержнем. Семья и дети для них очень важны, и они всегда защитят их в любой ситуации. Женщина-Рак - это хранительница домашнего очага и всего, что находится с ней рядом.
Лев
Это царский знак, и поэтому женщины, рожденные под этим знаком, обладают всеми королевскими качествами от рождения. Величие, гордость и любовь к себе — ее главные качества. Она всегда знает себе цену и привлекает к себе восхищенные взгляды. Львицам нравится шумное общество, и они любят быть в центре внимания. Эти женщины настоящие богини, они умеют вести себя в высшем обществе и в любой ситуации держат себя достойно.