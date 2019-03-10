«Старая кикимора»: интимный снимок Лорак ошарашил фанатов

На фотографии звезда запечатлена в облегающем красном наряде с глубоким вырезом. В подписи к посту она поздравила всех женщин с праздником. "С праздником весны, милые девочки!", – написала Ани Лорак.

Многие пользователи посчитали, что 40-летняя певица выбрала слишком вульгарный наряд для своего возраста. "Поскромнее наряд не могла найти?", "Старая кикимора", "Вся в красном...", "Вся грудь наголо!", – отмечали возмущенные комментаторы.

Другие подписчики встали на защиту звезды и похвалили ее образ. "Неземная красота", "И тебя с праздником! Ты достойна самых красивых цветов, самых добрых слов и улыбок", "Очень красивая! Будь счастлива!", "И вас с праздником! Вы для нас эталон женщины!", "Красота, женственность и утонченность в одном фото", – написали восхищенные пользователи.