Во второе воскресенье мая во многих странах мира отмечают День матери, в 2024 году этот праздник выпадает на 12 мая. Мы поинтересовались у успешных жительниц Эстонии, как им удается совмещать материнство и семью с карьерой.
С ДНЕМ МАТЕРИ! ⟩ «Детей рожать – это классно!» Как успешным жительницам Эстонии удается совмещать материнство и карьеру
Анна Микконен, учредитель агентства Angel Models Agency, бизнес-леди и модель, вошедшая в ТОП-50 самых красивых женщин вселенной, мать троих детей
Анна признается, что всегда мечтала о большой семье. «А на счет карьеры - так сложились обстоятельства, но я очень рада всему тому, что у меня есть», - говорит модель и бизнес-леди.
Совмещать эти две сферы своей жизни, по словам самой Анны, ей не сложно, главное - правильно построить логистику и спланировать время.
Валерия Зимбицкая, блогер @tallinnperfectfood, создатель популярных женских вечеринок «Бабье утро» и «Бабий вечер», мать двоих детей
Валерия говорит, что дает детям полную свободу. «Хотят рисовать - пусть рисуют, мне не трудно потом убрать за ними. У нас нет конкретного времени на сон, пусть многие меня осудят. Организм сам показывает ребенку, когда он устал», - считает она.
Блогер придерживается мнения, что это дети приходят в нашу жизнь, а не мы в их. «У меня нет фетиша записывать детей во все секции, какие только возможно. Походили в одну, потом в другую, а затем в третью, и ребенок сам решит, где ему хорошо. Не надо перекладывать свои нереализованные мечты на ребенка», - говорит мать двоих детей.
В семье Валерии есть правило - выходные всегда с семьей и никакой работы после 19:00.
«Обязательно уделяю отдельно дни для старшей дочери: совместный шопинг, спа, поход в кино. Я всегда поддерживаю выбор дочери в образах и увлечениях - лучше сейчас, чем в 50 лет будет щеголять с ирокезом и в красных колготках», - отмечает организатор женских вечеринок.
Также, по словам Валерии, она спокойно относится к тому, если старшая дочь приглашает домой много друзей - раньше из садика, а сейчас уже и из школы. «Мне так проще: они тусят вместе и играют. К ним также подтягивается младшая дочь, которой только будет три года, и ей нравится находиться с более старшими детьми», - говорит она.
Валерия не считает себя карьеристкой: «У меня все идет по желанию и внутреннему отклику: хочу или не хочу, буду или не буду. И я работаю и выбираю для себя проекты, которые комфортны для меня, против своих принципов я не иду».
У Валерии две дочери, с которыми ей всегда интересно поболтать: «Они мои маленькие Будды и психологи, такое выдают. Допустим, даешь совет, а старшая говорит: "Мама, если мне будет нужна твоя помощь, я спрошу". И ведь так и есть. Не надо лезть, куда тебя не просят. Я всегда делюсь с ними ситуациями из своего опыта в юности, чтобы дать им пример, а как поступят они - это их дело».
Валерия не работает в офисе, она SMM-специалист и подстраивает расписание под себя. «Утром, отправив детей в садик и школу, первые три часа мои. Медитация, завтрак в одиночестве, чтение, иногда сериал под спортивные упражнения дома. Главное - посвящать себе время и выдыхать. Для меня уход за собой - это способ восстановления», - говорит она.
Диана Томсон, модель и владелица модельного агенства Tomson Top Model, мать троих детей
Для Дианы эта тема очень актуальна на данный момент, так как она - мать троих детей и владелица модельного агентства. «Я сама тоже веду уроки дефиле и позирования. Что сказать? Дети - счастье, люблю с ними разговаривать, работать, играть и заниматься», - говорит она.
Однако модель признается, что, конечно, бывает тяжело, но отдачу она получает намного большую: «Поэтому все отлично и живем мы на позитиве».
Евгения Судникович, Missis Elegance Estonia 2023, магистр экономики, мать троих детей
Евгения воспитывает троих детей, совмещая материнство, учебу и работу.
«Впервые я стала матерью в 31 год, - рассказывает Евгения. - И мой мир перевернулся с ног на голову. Удачная карьера на управляющей должности сменилась на то, что я принадлежала одному маленькому младенцу и только ему. В мою жизнь вошло новое и неизведанное. Постепенно привыкая к новой роли мамы, я впервые задумалась о втором, а потом и о третьем ребенке. Так, с маленькой разницей в возрасте у меня родились трое детей».
Пару лет назад Евгения увидела объявление о конкурсе красоты и подумала, что будет замечательно надеть красивое платье, сделать прическу, макияж, пообщаться с людьми. «В мае 2023 года я стала финалисткой престижного конкурса Missis Estonia, который проводит Тийна Янтсон, владелица модельной школы SIXTINA», - говорит она.
В сентябре 2023 года Евгения поступила в магистратуру Тартуского университета и вышла на совершенно новую для нее работу.
«Силы и желания все совместить мне дает поддержка семьи. Меня поддерживает муж, родители, дети. Дома я делегирую обязанности и ответственность за результат. Домашние обязанности разделены с мужем и детьми. Этот способ сохраняет мой баланс между работой и домом. Мама - это работа 24/7. Дети дают энергию для самореализации в материнстве, а затем и в карьере», - считает модель.
Мила Карпикова, «Миссис Европа 2019», мать троих детей
Мила с детства мечтала о большое семье, представляла, как они будут собираться за большим обеденным столом с детьми и родителями, а потом уже и с внуками. «В моей голове всегда была идеальная картинка вот такой большой и дружной семьи», - говорит Мила.
Всего четыре месяца назад она родила третьего ребенка. Мила признается, что совмещать карьеру и материнство непросто. «После рождения первого ребенка я брала небольшую паузу в карьере, но потом опять включалась в какие-то свои занятия. Через девять месяцев после рождения второго ребенка я уже принимала участие в конкурсе красоты, после чего начала организовывать свои мероприятия», - говорит она.
Мила считает, что самое главное - чтобы мама была счастлива. «Если ей приносит удовольствие работа, и это никак не мешает быту и семье, то я считаю, что женщина должна заниматься самореализацией», - отмечает Карпикова.
Она говорит, что в семье должен быть баланс. Каждый должен находить его сам и ни в коем случае нельзя никому ничего запрещать. «Бывает, что мужчина против того, чтобы женщина работала, и хочет, чтобы она сидела дома. Но я считаю, что женщина должна заниматься тем, что приносит ей удовольствие и радость. Когда мама отдохнувшая, наполненная и занимается любимым делом, это отражается и на ее семье. Тогда и дома все хорошо, и дети счастливы, и прекрасная атмосфера - это и есть некий жизненный баланс», - выражает Мила свое мнение.
«Миссис Европа 2019» признается, что она довольно активный человек и не может сидеть на одном месте. «Я все время чем-то занята. Все время куда-то вожу и откуда-то забираю детей, кружки, мероприятия. Не бывает такого, чтобы я просто сидела. Поэтому для меня это не тяжело, я люблю активность, движение, поездки, путешествия, мероприятия - бурную жизнь, в общем». Поэтому, говорит Мила, от такого темпа жизни она не устает, а даже наоборот - заряжается.
«Детей рожать - это классно! Большая семья - это здорово! Как бы тяжело это не было. Понятно, что будут бессонные ночи, придется себя в чем-то ущемлять, не всегда есть возможность выйти куда-то. Но это так быстро проходит и потом задумываешься - это ведь такое счастье», - считает Мила.
По ее мнению, дети - это и правда цветы жизни, то, ради чего мы живем, и Карпикова не представляет, что бы она делала, если бы у нее не было детей. «Карьера - это классно, но я даже не хочу представлять себя без них. Надо рожать. Это омолаживает женский организм - у нас есть такой большой бонус по сравнению с мужчинами. Думаю, что на трех детях я не остановлюсь», - загадочно добавляет Мила.