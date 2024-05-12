С ДНЕМ МАТЕРИ! «Детей рожать – это классно!» Как успешным жительницам Эстонии удается совмещать материнство и карьеру

Также, по словам Валерии, она спокойно относится к тому, если старшая дочь приглашает домой много друзей - раньше из садика, а сейчас уже и из школы. «Мне так проще: они тусят вместе и играют. К ним также подтягивается младшая дочь, которой только будет три года, и ей нравится находиться с более старшими детьми», - говорит она.

Валерия не считает себя карьеристкой: «У меня все идет по желанию и внутреннему отклику: хочу или не хочу, буду или не буду. И я работаю и выбираю для себя проекты, которые комфортны для меня, против своих принципов я не иду».

У Валерии две дочери, с которыми ей всегда интересно поболтать: «Они мои маленькие Будды и психологи, такое выдают. Допустим, даешь совет, а старшая говорит: "Мама, если мне будет нужна твоя помощь, я спрошу". И ведь так и есть. Не надо лезть, куда тебя не просят. Я всегда делюсь с ними ситуациями из своего опыта в юности, чтобы дать им пример, а как поступят они - это их дело».