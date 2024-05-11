Меган Маркл раскритиковали из-за платья под названием «Виндзор», в котором она недавно появилась на публике

Дело в том, что это шелковое платье дизайнера Хайди Меррик из коллекции 2018 года, и называется оно, по иронии, «Виндзор». Многие посчитали выбор наряда герцогини Сассекской бестактным, ведь она вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских полномочий в 2020 году. Некоторые даже подозревают, что Маркл специально выбрала этот наряд, чтобы досадить родственникам мужа. Однако это всего лишь догадки, пишет Spletnik.

Напомним, что герцоги Сассекские прилетели в Нигерию, чтобы продвигать «Игры непобежденных» - соревнования между получившими ранения военнослужащими, которые проводятся в разных странах по инициативе принца Гарри.

У пары очень плотное расписание. Вчера, 19 мая, во время посещения школы в Абудже Гарри выступил с речью о ментальном здоровье, которой Меган Маркл при всех восхитилась. «Видите, почему я вышла за него. Это так вдохновляет, потому что он говорит правду. Необязательно страдать молча. Просто убедитесь, что заботитесь о себе, а забота о своем психическом здоровье начинается с проговаривания проблем», - приводит слова герцогини Just Jared.

Позже тем вечером принц Гарри и Меган Маркл встретились с начальником штаба обороны Нигерии, по приглашению которого и приехали в эту африканскую страну.