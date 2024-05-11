Певца из Нидерландов отстранили от участия в конкурсе Евровидения

Час назад на официальной странице Евровидения появилось заявление: «Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего вслед за его [Йоста Клейна] выступлением в полуфинале в четверг вечером. Пока идет судебный процесс, его продолжение участия в конкурсе было бы неуместно».

«Мы хотели бы уточнить, что, вопреки заявлениям некоторых СМИ и спекуляциям в социальных сетях, в этом инциденте не был замешан никакой другой исполнитель или член делегации», - добавляют в заявлении.

EBU объясняет, что они не приемлют неподобающего поведения на своих мероприятиях и стремятся обеспечить безопасную и спокойную рабочую обстановку для всех сотрудников конкурса. А действия Йоста Клейна по отношению к члену команды - нарушение правил песенного конкурса.

Теперь вместо 26 стран-участниц в гранд-финале Евровидения, который состоится уже сегодня, выступят 25.