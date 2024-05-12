ВИДЕО Ирина, родившая четверняшек: материнское сердце знает, если справишься с сегодняшним днем, будут силы и на завтра

Ирина Педак-Гуральник решила родить всех четверых детей, хотя врачи советовали ей потерять двоих: «Врач сказал, что это катастрофа для акушерок. Двое в одном амниотическом мешке - это уже большой риск для матери, а у меня было еще двое».

Несмотря на огромную усталость и слезы, Ирина в глубине души знала, что единственным правильным решением будет родить всех четверых малышей. Рождение четверняшек - событие века, и именно Ирина родила четверых здоровых малышей - трех мальчиков и девочку. «Материнское сердце знает: если ты справишься с сегодняшним днем, у тебя будут силы на завтра. Сейчас уже легче, и дети приносят большую радость».

В программе Ирина делится своим опытом и советами о том, как найти баланс между воспитанием четверых детей и временем на себя.

Тележурналистка Катрин Луст ждет второго ребенка. Но внутри бесстрашной ведущей программы Kuuuurija скрывается нежное и ранимое материнское сердце, которое иногда хочет разорваться от беспокойства. «Если бы вы видели меня, когда у нее температура 37,6. Я уже звоню своему руководителю в Postimees и говорю, что мой ребенок болен и я не могу думать ни о чем другом», - говорит Катрин в программе. «Стихи Лидии Койдула "Сердце моей матери" (Mu ema süda) приобрели для меня совершенно новый смысл, потому что сердце матери чувствует, когда ее ребенок болен... Весь мир останавливается».

Катрин Луст с дочерью Оливией. Фото: Kuvatõmmis saatest

В программе участвует и певица Таня Михайлова-Саар, чей шестилетний сын Теодор - настоящий любитель животных. Таня также откровенно рассказывает о первых годах, когда ее ребенок не давал ей спать. «Он спал по 20 минут. Мы шутили, что когда я была на девятом месяце беременности, я все еще выступала на сцене, так что теперь он мне отплатит. Тогда он не мог уснуть, теперь спать не будем мы», - смеется сегодня Таня, вспоминая бессонные ночи.

Таня Михайлова-Саар с сыном Теодором. Фото: Kuvatõmmis saatest/Kanal 2

Смотрите спецвыпуск «Мамы - дороже всех» на Kanal 2 в воскресенье в 20.05.