Благоприятный день: яркий, насыщенный, интересный. Он подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Работа спорится, можно быстро справиться с делами. Звезды особенно благосклонны к тем, кто готов пойти на риск, не боится брать на себя ответственность.
ГОРОСКОП НА 12 МАЯ ⟩ Дев ждут перемены к лучшему, а Тельцам придется решать чужие проблемы
Гармонично складываются личные отношения. Люди, которые прежде часто ссорились, сейчас могут найти общий язык, по-настоящему понять друг друга. Не исключено, что удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого. Вы поймете, почему все сложилось так, а не иначе. Стоит проанализировать свои и чужие ошибки, чтобы не допускать подобных промахов в будущем.
Овен
Подумайте, не стоит ли взяться за что-нибудь новое. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Возможно успешное завершение проекта, которому вы успели посвятить немало времени и сил. Что-то может пойти не по плану, но вы не растеряетесь. Неожиданные события, сюрпризы, которые преподносит судьба, вдохновляют вас. Вторая половина дня удивительно щедра на удачные совпадения. Одно из них позволит вам исправить ошибку, допущенную давным-давно. Тут важно не растеряться!
Телец
День беспокойный, но интересный и плодотворный. Часто вам приходится заниматься чужими делами, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Вы не жалуетесь на судьбу, а просто стараетесь как можно лучше справиться со сложившейся ситуацией. И это вам удается! Возможны неожиданные открытия, удивительные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вторая половина дня подходит для любых встреч. Будет шанс произвести хорошее впечатление на тех, от кого многое зависит. У некоторых Тельцов появятся очень сильные союзники.
Близнецы
Насыщенный плодотворный день. Будет много интересных дел, в том числе таких, за которые вы возьметесь с большим энтузиазмом. Часто реализация смелых идей влечет за собой новые знакомства. Многие Близнецы сегодня встретятся с людьми, о которых прежде много слышали. У некоторых представителей знака будет шанс восстановить отношения, когда-то приносившие радость. Старайтесь не переутомляться. Иногда не так-то легко сделать паузу, поскольку вы увлечены своим делом по-настоящему, но отдых все же необходим даже вам.
Рак
В начале дня может быть сложно собраться с мыслями. Некоторые Раки проводят немало времени, вспоминая какие-то давние события, пытаясь найти связь между ними и тем, что происходит сейчас. Со временем вам удается настроиться на более конструктивный лад, перейти к решению практических задач. Вторая половина дня дает шанс успешно завершить дела, которым было отдано немало сил. Вы останетесь довольны результатом, да и окружающие признают, что трудились вы не зря. Не разочарует романтическое свидание. Общение с любимым человеком вдохновляет.
Лев
Первая половина дня щедра на неожиданные совпадения, удивительные события, а также приятные сюрпризы. Это время, когда многим Львам пригодятся настойчивость и умение быстро принимать решения. Часто у вас есть лишь несколько минут, чтобы сориентироваться в ситуации; в такие моменты стоит прислушаться к подсказкам интуиции. Вечер подходит для общения с близким человеком, романтического свидания. Вы хорошо понимаете, что на душе у других, всегда находите нужные слова. Какие-то проблемы, прежде омрачавшие личные отношения, сейчас могут легко решиться.
Дева
В начале дня вероятны какие-то приятные события, перемены к лучшему. Стоит обратить внимание на то, как складываются личные отношения. Если вы поведете себя правильно, многие проблемы, разногласия и споры останутся в прошлом. Сейчас вы способны найти подход к людям, с которыми прежде не ладили, и помириться с теми, с кем были в ссоре. Позже наступит благоприятное время для решения практических задач. Вы отлично справляетесь и с привычными делами, и с совершенно новыми. Интуиция подсказывает, как лучше действовать, и тратить время на размышления не приходится.
Весы
Не о чем тревожиться. День благоприятен, звезды поддерживают вас во всем. Можно воспользоваться этим, чтобы решить сложные профессиональные вопросы, а также навести порядок в финансовых делах. Некоторые Весы заключат сделки, которые принесут большую прибыль. Вероятны знакомства, которые положат начало новым романтическим отношениям. В вас легко влюбиться. Сами же вы не теряете головы, даже если испытываете к кому-то очень сильную симпатию. Вечер – время хороших новостей от дальних родственников, которых вы давно не видели.
Скорпион
День хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое или вернуться к делу, которое вы уже не раз вынуждены были отложить. Не все сразу получается хорошо, но неудачи не выбивают вас из колеи, не заставляют отказаться от задуманного. Вы знаете, чего хотите добиться, и продолжаете идти к цели, как бы ни складывались обстоятельства. Это отличная стратегия! Именно она приведет вас к успеху – если не сегодня, то в ближайшее время. Многие хотят вам помочь. Выбрать лучших союзников помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы доверяете именно тем, кто этого заслуживает.
Стрелец
Сегодня вы сделаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Вашей проницательности можно позавидовать. Часто именно вы догадываетесь о том, как решить проблему, давно тревожившую всех. Неудивительно, что окружающие то и дело обращаются к вам за советами. Будет возможность помочь тем, кто оказался в непростой ситуации. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно важного. Вам полезно будет немного отдохнуть. Это хорошее время для интересных, но неутомительных занятий. Одни Стрельцы смогут вернуться к давнему хобби, другие неожиданно обзаведутся новым.
Козерог
Старайтесь не волноваться по пустякам. Этот день не лишен трудностей, но они далеко не так серьезны, как может показаться сначала. Дайте себе немного времени, чтобы разобраться в ситуации, понять, что действительно важно, а на что можно не обращать внимания. Полезно будет вернуться к каким-то старым идеям. Скорее всего, сейчас вы найдете возможность реализовать их. В этом охотно помогут друзья и просто хорошие знакомые. Иметь с вами дело очень приятно, многие хотят познакомиться поближе. Не исключено начало романтической истории.
Водолей
Легкий интересный день. Едва ли он будет особенно плодотворным, зато вы наверняка хорошо проведете время. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых вы слышали много интересного. Найти общий язык удастся быстро. Вы наверняка вскоре подружитесь. Этот день подходит для того, чтобы собирать и анализировать информацию. Вы приходите к правильным выводам. Многим Водолеям помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака быстро находят кратчайший путь к любой цели и не сходят с него.
Рыбы
Эмоциональный фон нестабилен. Настроение может часто меняться, порой вы теряете душевное равновесие из-за пустяков, на которые в другое время просто не обратили бы внимания. Начало дня может быть довольно напряженным, но постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, приходит уверенность в успехе. Не исключено, что вам предложат принять участие в работе над какими-то интересными проектами. Если вы ответите согласием, то наверняка не пожалеете об этом, хотя в начале будет нелегко. Имейте в виду: новые дела ведут к новым знакомствам, причем весьма приятным.