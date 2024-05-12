ГОРОСКОП НА 12 МАЯ Дев ждут перемены к лучшему, а Тельцам придется решать чужие проблемы

Весы

Не о чем тревожиться. День благоприятен, звезды поддерживают вас во всем. Можно воспользоваться этим, чтобы решить сложные профессиональные вопросы, а также навести порядок в финансовых делах. Некоторые Весы заключат сделки, которые принесут большую прибыль. Вероятны знакомства, которые положат начало новым романтическим отношениям. В вас легко влюбиться. Сами же вы не теряете головы, даже если испытываете к кому-то очень сильную симпатию. Вечер – время хороших новостей от дальних родственников, которых вы давно не видели.

Скорпион

День хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое или вернуться к делу, которое вы уже не раз вынуждены были отложить. Не все сразу получается хорошо, но неудачи не выбивают вас из колеи, не заставляют отказаться от задуманного. Вы знаете, чего хотите добиться, и продолжаете идти к цели, как бы ни складывались обстоятельства. Это отличная стратегия! Именно она приведет вас к успеху – если не сегодня, то в ближайшее время. Многие хотят вам помочь. Выбрать лучших союзников помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы доверяете именно тем, кто этого заслуживает.

Стрелец