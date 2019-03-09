13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу!

13 симптомов, которые могут сигнализировать о серьезных заболеваниях:
- Боль в груди, которая распространяется на руку или челюсть, довольно часто является симптомом сердечного приступа.
- Если один глаз без причины покраснел и стал болеть, речь может идти об острой закрытоугольной глаукоме, которая чревата слепотой.
- Внезапная и очень сильная головная боль может свидетельствовать о кровоизлиянии в мозг.
- Боль в мышцах ног или постоянные судороги — вероятный признак венозного тромбоза. Если тромб попадёт в лёгкие, жди беды.
- Острые болезненные ощущения при глотании пищи — симптом рака пищевода или опасной для жизни формы язвы.
- Хронический храп может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или увеличение размера миндалин.
- Если у вас начались запоры и боли в животе, возможно, дело в непроходимости кишечника, которая может привести к его повреждению.
- Ощущение слабости только с одной стороны тела или лица — верный признак инсульта.
- Внезапное ухудшение зрения не обязательно связано с болезнями глаз. Следует исключить диабет и повышенное кровяное давление.
- Если вы заметили, что ваша родинка или веснушка видоизменилась — срочно к врачу. Рак кожи — это не шутки.
- То же самое относится и к женской груди. Если с ней что-то происходит, не стоит откладывать визит в больницу.
- Кровь в моче — симптом серьёзных проблем с мочевым пузырём или почками. Речь может идти об инфекции или опухоли.
- Быстрая и необъяснимая потеря веса сигнализирует о гормональном дисбалансе или онкологическом заболевании.