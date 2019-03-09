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  • 13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу!

13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу!

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Здоровье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

13 симптомов, которые могут сигнализировать о серьезных заболеваниях:

  • Боль в груди, которая распространяется на руку или челюсть, довольно часто является симптомом сердечного приступа.
  • Если один глаз без причины покраснел и стал болеть, речь может идти об острой закрытоугольной глаукоме, которая чревата слепотой.
  • Внезапная и очень сильная головная боль может свидетельствовать о кровоизлиянии в мозг.
  • Боль в мышцах ног или постоянные судороги — вероятный признак венозного тромбоза. Если тромб попадёт в лёгкие, жди беды.
  • Острые болезненные ощущения при глотании пищи — симптом рака пищевода или опасной для жизни формы язвы.
  • Хронический храп может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или увеличение размера миндалин. 
  • Если у вас начались запоры и боли в животе, возможно, дело в непроходимости кишечника, которая может привести к его повреждению.
  • Ощущение слабости только с одной стороны тела или лица — верный признак инсульта.
  • Внезапное ухудшение зрения не обязательно связано с болезнями глаз. Следует исключить диабет и повышенное кровяное давление.
  • Если вы заметили, что ваша родинка или веснушка видоизменилась — срочно к врачу. Рак кожи — это не шутки.
  • То же самое относится и к женской груди. Если с ней что-то происходит, не стоит откладывать визит в больницу.
  • Кровь в моче — симптом серьёзных проблем с мочевым пузырём или почками. Речь может идти об инфекции или опухоли.
  • Быстрая и необъяснимая потеря веса сигнализирует о гормональном дисбалансе или онкологическом заболевании.

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