«Он не нуждался в славе»: почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

В далеком 1985 году на экраны всего Советского Союза вышла фантастическая лента «Гостья из будущего». Исполнитель одной из главных ролей Алексей Фомкин быстро превратился в любимца публики. Тогда поклонники даже не догадывались, что юный артист не выдержит испытание славой, пишет StarHit.

Павел Арсенов заметил будущего Колю Герасимова в «Ералаше». Мальчик успешно прошел пробы и получил роль в успешной сказке «Гостья из будущего». Позже коллеги Фомкина вспоминали, что в него были влюблены все девочки на съемочной площадке. Обаятельный парень был готов работать дни напролет, получая удовольствие от актерской деятельности.

После такого оглушительного успеха Алексей был обречен на всесоюзную популярность. Талантливый мальчик снялся в еще нескольких выпусках «Ералаша», а позже исполнил одну из главных ролей в фильме «Повод». У самого же Фомкина возникли проблемы с успеваемостью. Из-за постоянных съемок он не мог нормально учиться, поэтому и школу закончил со справкой. К тому же, друзья все чаще стали замечать, что Алексей ведет себя странно. Он хотел быть серьезным актером, и при этом стремительно взрослел. А вот зрители мечтали видеть на экране все того же весельчака Колю Герасимова.

В 1987 году Фомкин принимает участие в съемках фильма «На своей земле». После этого он на долгих полгода остается без работы. Юный артист невероятно переживал из-за отсутствия творческих предложений, поэтому часто выпивал и посещал разнообразные вечеринки. Разумеется, о поступлении в вуз со справкой не могло быть и речи. Именно поэтому Алексей решает отправиться в армию. По распределению он уезжает в далекий город Ангарск, где проводит следующие несколько лет. По злой иронии судьбы, именно в этот период сразу несколько режиссеров начинают приглашать артиста на съемки. Разумеется, Фомкин не может покинуть службу, и это становится для него новым ударом.

В тот период, по свидетельствам близких, Алексей все еще верил, что вернется в профессию. После службы в армии он попал на работу в МХАТ имени Горького, но вскоре был уволен. Позже выяснилось, что причиной ухода из театра оказались систематические прогулы. В возрасте 20-ти лет у Фомкина уже были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

О том, что у Фомкина начались проблемы с алкоголем, коллеги знали еще в конце 80-х. После развала Советского Союза, когда работа в кино практически исчезла, зависимость усугубилась. Сам Алексей проблемы не комментировал, да и интервью он давал крайне редко. «Алеша был спокойным, скромным, вежливым человеком, совсем не выскочка. Но к сожалению, в 90-е время было ужасное, все выживали, как могли, а вот он не выжил», — рассказала Евгения Ланина, коллега Фомкина по фильму «На чужой земле».