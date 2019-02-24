«Он не нуждался в славе»: почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Сейчас о Фомкине изредка вспоминают поклонники фильма. Жизнь актера оборвалась 24 февраля 1996 года. На момент смерти Алексею было всего 26 лет, но он уже успел столкнуться с многочисленными проблемами.
В далеком 1985 году на экраны всего Советского Союза вышла фантастическая лента «Гостья из будущего». Исполнитель одной из главных ролей Алексей Фомкин быстро превратился в любимца публики. Тогда поклонники даже не догадывались, что юный артист не выдержит испытание славой, пишет StarHit.
Павел Арсенов заметил будущего Колю Герасимова в «Ералаше». Мальчик успешно прошел пробы и получил роль в успешной сказке «Гостья из будущего». Позже коллеги Фомкина вспоминали, что в него были влюблены все девочки на съемочной площадке. Обаятельный парень был готов работать дни напролет, получая удовольствие от актерской деятельности.
После такого оглушительного успеха Алексей был обречен на всесоюзную популярность. Талантливый мальчик снялся в еще нескольких выпусках «Ералаша», а позже исполнил одну из главных ролей в фильме «Повод». У самого же Фомкина возникли проблемы с успеваемостью. Из-за постоянных съемок он не мог нормально учиться, поэтому и школу закончил со справкой. К тому же, друзья все чаще стали замечать, что Алексей ведет себя странно. Он хотел быть серьезным актером, и при этом стремительно взрослел. А вот зрители мечтали видеть на экране все того же весельчака Колю Герасимова.
В 1987 году Фомкин принимает участие в съемках фильма «На своей земле». После этого он на долгих полгода остается без работы. Юный артист невероятно переживал из-за отсутствия творческих предложений, поэтому часто выпивал и посещал разнообразные вечеринки. Разумеется, о поступлении в вуз со справкой не могло быть и речи. Именно поэтому Алексей решает отправиться в армию. По распределению он уезжает в далекий город Ангарск, где проводит следующие несколько лет. По злой иронии судьбы, именно в этот период сразу несколько режиссеров начинают приглашать артиста на съемки. Разумеется, Фомкин не может покинуть службу, и это становится для него новым ударом.
В тот период, по свидетельствам близких, Алексей все еще верил, что вернется в профессию. После службы в армии он попал на работу в МХАТ имени Горького, но вскоре был уволен. Позже выяснилось, что причиной ухода из театра оказались систематические прогулы. В возрасте 20-ти лет у Фомкина уже были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
О том, что у Фомкина начались проблемы с алкоголем, коллеги знали еще в конце 80-х. После развала Советского Союза, когда работа в кино практически исчезла, зависимость усугубилась. Сам Алексей проблемы не комментировал, да и интервью он давал крайне редко. «Алеша был спокойным, скромным, вежливым человеком, совсем не выскочка. Но к сожалению, в 90-е время было ужасное, все выживали, как могли, а вот он не выжил», — рассказала Евгения Ланина, коллега Фомкина по фильму «На чужой земле».
Поняв, что ему вряд ли удастся добиться больших успехов в актерстве, Алексей решает сменить сферу деятельности. Сначала он устраивается работать маляром, но и здесь некогда известного артиста поджидают неудачи. Работодатели не хотели мириться с постоянными прогулами, поэтому Фомкину снова пришлось уволиться.
Неожиданным для коллег и друзей стало желание Алексея переехать в маленькую деревню Безводное, расположенную во Владимирской области. Друзья, находившиеся рядом с ним в тот период, утверждают, что он стал все чаще задумываться о философских вопросах. Фомкин хотел избавиться от тяжелой зависимости, и поэтому надеялся, что жизнь вдали от соблазнов поможет ему забыть про неудачи в карьере.
Возможность окончательно забыть про проблемы со здоровьем появилась у артиста в тот момент, когда он встретился с будущей женой Еленой. Проживая в небольшом селе, Алексей часто посещал город Владимир и именно там однажды увидел привлекательную девушку. Друзья Фомкина в один голос заявляют, что это была настоящая любовь, от которой их приятель буквально сходил с ума.
Елена воспитывала сына Диму от предыдущих отношений, но это никак не повлияло на чувства Алексея. Вскоре состоялась скромная свадьба, на которой присутствовали только родственники невесты. Фомкин принял решение переехать во Владимир в квартиру к жене и ее родственникам, о чем впоследствии неоднократно жалел. «Он про дом в деревне рассказывал. Сетовал, что зря в город приехал в такую жару. Единственное, что я помню, что ему очень в деревне нравилось. Он хотел там хозяйство завести. В эти годы у нас с едой не очень хорошо было. Еще говорил, что Лену упрашивал ехать и сына там воспитывать. В основном разговаривали про Ленку и про Димку. Жаловался, что Ленка не дает сына воспитывать, что от рук совсем отбился. Достало его, что вечно бары какие-то, пить надоело», — позднее делились воспоминаниями соседи Фомкина.
Вредные привычки все еще оказывали пагубное воздействие на жизнь артиста, но он старался бороться с ними. Друзья и близкие верили, что именно отношения с Еленой могли спасти Алексея от трагического исхода.
22 февраля Алексей Фомкин вместе с женой отправился в гости к друзьям. Влюбленные планировали провести веселый вечер, даже не представляя, какой трагедией обернется эта встреча. Поздней ночью в квартире неожиданно начался пожар. Ее обитатели спешно покинули жилье, забыв, что в одном из комнат спит некогда популярный артист.
Алексей скончался от отравления дымом, а обстоятельства его странной гибели еще долго обсуждались в разнообразных программах. Новость о смерти Фомкина стала полной неожиданностью для поклонников артиста. Про того самого актера из «Гостьи из будущего» мгновенно вспомнили журналисты и режиссеры.
А вот супруга Елена еще долго не могла смириться с трагедией. Через несколько месяцев она продала квартиру во Владимире и переехала. Женщина предпочитает не общаться с журналистами, храня память о трагически погибшем муже.
Трагическая судьба героя знаменитой сказки до сих пор интересует его поклонников. Странные обстоятельства гибели Фомкина многим не дают покоя, но единственное, что остается фанатам — это пересматривать «Гостью из будущего» и посещать скромную могилу под Владимиром, где нашел покой тот самый Коля Герасимов.