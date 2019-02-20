«Лук в капроне»: Ани Лорак жестоко высмеяли за неудачный образ
Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное видео, которое взбесило пользователей соцсети.
На сцене певица находилась в телесном облегающем комбинезоне, который создал впечатление, что Ани Лорак – голая. Многие поклонники посчитали одеяние Лорак вульгарным.
Также Лорак выступила в уже «традиционном» наряде на концертах – бежевом купальнике, который певица надевает вместе с шубой из перьев. Оба костюма фолловеры подвергли насмешкам и жесткой критике.