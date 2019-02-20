Ср, 20.02.2019
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  • «Лук в капроне»: Ани Лорак жестоко высмеяли за неудачный образ

«Лук в капроне»: Ани Лорак жестоко высмеяли за неудачный образ
Смотрите видео!

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Ани Лорак

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное видео, которое взбесило пользователей соцсети. 

На сцене певица находилась в телесном облегающем комбинезоне, который создал впечатление, что Ани Лорак – голая. Многие поклонники посчитали одеяние Лорак вульгарным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также Лорак выступила в уже «традиционном» наряде на концертах – бежевом купальнике, который певица надевает вместе с шубой из перьев. Оба костюма фолловеры подвергли насмешкам и жесткой критике.

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