Пн, 18.02.2019
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  • 37-летняя возлюбленная родила ребенка женатому члену Рийгикогу Андресу Херкелю

37-летняя возлюбленная родила ребенка женатому члену Рийгикогу Андресу Херкелю
Какое необычное имя!

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Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp

ФОТО: Postimehe kollaaž

Член Свободной партии Эстонии Андрес Херкель (56) сообщил в Facebook о рождении дочери. 

«Посреди зимы на свет появилась маленькая, теплая Юули (Июль - прим.ред.). У матери и ребенка все отлично, у отца - тоже. Благодарю врачей и сестер больницы Пельгулинна!», - написал он в социальной сети. 

Напомним, летом прошлого года Херкель сообщил, что он и его супруга Кюллики Кубарсепп, которая на 19 лет его младше, ожидают пополнения. К слову, несмотря на то, что Кюллики и Андрес уже несколько лет состоят в отношениях, политик до сих пор официально женат на Кайе Херкель, с которой у него есть общий сын. 

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