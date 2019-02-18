37-летняя возлюбленная родила ребенка женатому члену Рийгикогу Андресу Херкелю

«Посреди зимы на свет появилась маленькая, теплая Юули (Июль - прим.ред.). У матери и ребенка все отлично, у отца - тоже. Благодарю врачей и сестер больницы Пельгулинна!», - написал он в социальной сети.

Напомним, летом прошлого года Херкель сообщил, что он и его супруга Кюллики Кубарсепп, которая на 19 лет его младше, ожидают пополнения. К слову, несмотря на то, что Кюллики и Андрес уже несколько лет состоят в отношениях, политик до сих пор официально женат на Кайе Херкель, с которой у него есть общий сын.