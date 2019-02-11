«Еле языком ворочает»: видео с пьяной Волочковой в ледяной купели разгневало фанатов

Российская балерина Анастасия Волочкова разгневала фанатов очередным видео, где она купается в ледяной купели. Она его выложила в своем Instagram.

Однако фанаты все же высказали свое отношение к этому в ее следующем посте, тоже с видео, но из репетиционного зала. Они начали обсуждать испытания холодом и сочли, что балерина купается далеко не трезвой и «еле ворочает языком».