Ср, 13.02.2019
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  • «Еле языком ворочает»: видео с пьяной Волочковой в ледяной купели разгневало фанатов

«Еле языком ворочает»: видео с пьяной Волочковой в ледяной купели разгневало фанатов

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Из-за провокационного видео за день от Волочковой отписались 5000 фанатов.

Российская балерина Анастасия Волочкова разгневала фанатов очередным видео, где она купается в ледяной купели. Она его выложила в своем Instagram.

«Холодно смотреть?» - подписала кадры Волочкова, предусмотрительно отключив комментарии.

Однако фанаты все же высказали свое отношение к этому в ее следующем посте, тоже с видео, но из репетиционного зала. Они начали обсуждать испытания холодом и сочли, что балерина купается далеко не трезвой и «еле ворочает языком».

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