Слово не воробей: этому знаку Зодиака сегодня лучше держать рот на замке!

ОВЕН

Сегодняшний день наверняка окажется нелегким для Овнов, очень длинным и утомительным. Вы поймаете себя на мысли, что хотите, чтобы воскресенье поскорее закончилось. Гороскоп на сегодня рекомендует постараться расслабиться и не акцентировать внимание на неприятностях.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, звезды подарят вам сегодня шанс решить одну из важнейших проблем, которая нависла над вашей жизнью. Скорее всего, речь идет о финансах, то есть вы либо вернете себе средства, которые давным-давно дали в долг, либо получите повышение по трудовой лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ

Ни в коем случае не стоит в конце недели нарушать обещания, данные вами ранее. Вселенная все помнит, поэтому если вы нарушите свое слово - она жестко накажет за сознательное вранье.

РАК

Гороскоп на сегодня предостерегает Раков от лишней болтовни: следите за своими словами, так как они могут рано или поздно обернуться против вас. Однако воскресенье также обещает вам и весьма приятный сюрприз: вы найдете способ неожиданно легко решить некоторые вопросы финансового характера.

ЛЕВ

Представители этого знака нуждаются в поддержке и грамотных советах со стороны близких. В свою очередь, звезды готовят вам прекрасный сюрприз, но чтобы получить его, нужно будет потрудиться.

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ДЕВА

Не стоит сегодня представителям этого знака браться за несколько дел одновременно: за двумя зайцами не угонитесь, а последствия могут быть очень плачевными. Попытайтесь концентрироваться исключительно на одной задаче, тогда все получится.

ВЕСЫ

Гороскоп на сегодня рекомендует Весам тщательно контролировать свои высказывания. Категорически не стоит говорить ничего, если не уверены в этом на все сто процентов, иначе можете прослыть нечестным человеком.

СКОРПИОН

Звезды обещают сегодня Скорпионам весьма насыщенные сутки и много общения в кругу близких вам людей. Но упоминают и о возможных проблемах со здоровьем. Если у вас появилось некое болезненное ощущение в любой части тела - срочно идите к врачу.

СТРЕЛЕЦ

Пришло время расставить все по местам в семейных и личных делах. Вы несколько запутались, возможно даже зашли в тупик из-за собственной доверчивости. Гороскоп на сегодня советует вам прислушаться к советам близкого друга или подруги - они со стороны видят больше, а также желают вам только добра.

КОЗЕРОГ

Представителям этого знака стоит сегодня быть максимально осторожными со своими высказываниями. Вы можете серьезно обидеть близкого человека, сами того не желая. Помните, что слово - не воробей, как говорится в знаменитой пословице, и старайтесь тщательнее подбирать эпитеты.

ВОДОЛЕЙ

Конец рабочей недели обещает Водолеям легкий и непринужденный день. Вы наверняка давно ждали, когда наступит период полного расслабления и релакса.

РЫБЫ