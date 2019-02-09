Раскрыты сенсационные подробности развода Лорак с мужем

В Сети появилась выписка из материалов Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу звездной пары. В документе сообщается, что Ани Лорак не меняла свою фамилию после регистрации отношений. Кроме того, супруги перестали жить вместе за два года до официального расторжения брака.

В качестве причины развода в документе указано "отсутствие общих взглядов на семейную жизнь", а также "потеря доверия, любви и уважения". "В судебном заседании представитель ответчика не возражал против удовлетворения исковых требований. Брачные отношения между сторонами прекращены, примирение невозможно", – передает текст документа Комсомольская правда.