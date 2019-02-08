Развод сказался? Ани Лорак напугала фанатов изменившимся лицом

На фотографии звезда позирует в белом халате на фоне гостиничного номера. В подписи к посту она обратилась к поклонникам из Ульяновска. "Увидимся сегодня!" – напомнила Ани Лорак и добавила хештеги #шоуДива, #Ульяновск, #сегодня.

Некоторые комментаторы отметили, что исполнительница постарела и перестала быть похожей на себя. "Постарела очень", "С бровями перебор", "Что Ани с собой сделала?", "Какая страшная!", "Престарелая Лорак", – написали они.

Другие пользователи поспешили выступить в защиту исполнительницы. По их мнению, 40-летняя Ани Лораквыглядит прекрасно для своего возраста. "Не слушайте никого. Вы прекрасны в любом образе и стиле", "Умираю от любви к этим изумрудным глазам!", "Глаза невероятные!", "Очень красивая", – заверили очарованные фанаты.

Напомним, что 31 января певица официально разорвала отношения с Муратом Налчаджиоглу. Супруги отказались давать комментарии прессе. Вероятно, причиной развода стали измены бизнесмена. Ранее в Сети появилась запись, на которой мужчина проводит время в клубе в компании молодой незнакомки.