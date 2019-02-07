Чт, 7.02.2019
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  • Фото: Алла Пугачева в кожаной юбке произвела фурор на премьере фильма «Пилигрим»

Фото: Алла Пугачева в кожаной юбке произвела фурор на премьере фильма «Пилигрим»

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В среду, 6 февраля, в Москве состоялась премьера фильма «Пилигрим», на которой отметились сливки отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной дорожке мероприятия, а вот похороны «своего мальчика», как она назвала певца Децла, пропустила.

14 февраля на большие экраны выходит триллер «Пилигрим». Главную роль в фильме исполнила Елена Север. Певица сыграла владелицу модной галереи Миру.

Главная героиня счастлива замужем, ее жизнь течет своим чередом. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который почему-то помнит ее имя и знает о ней то, что может знать только очень близкий человек. При этом Мира никогда в жизни его не видела. Ее благополучный мир начинает в одночасье рушиться...

6 февраля в «Октябре» состоялся звездный показ картины. Ленту представила сама Елена Север. Первыми фильм оценили Филипп Киркоров, Анна Седокова, Зара, Оксана Федорова и другие артисты. Почетными гостями премьеры стали Алла Пугачева и Максим Галкин, которые нечасто жалуют светские мероприятия своим присутствием. Примадонна, как всегда, привлекла к себе особое внимание необычным аутфитом: артистка блистала на красной дорожке в кожаной юбке с завышенной талией, чулках и ботфортах. Завершила образ игривая кепка. 

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