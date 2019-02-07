Фото: Алла Пугачева в кожаной юбке произвела фурор на премьере фильма «Пилигрим»

Главная героиня счастлива замужем, ее жизнь течет своим чередом. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который почему-то помнит ее имя и знает о ней то, что может знать только очень близкий человек. При этом Мира никогда в жизни его не видела. Ее благополучный мир начинает в одночасье рушиться...