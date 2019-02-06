Фото: Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) похоронили на Пятницком кладбище в Москве. На этом кладбище покоится его бабушка по маминой линии, передает Life.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», после погребения родные попросили фанатов включить музыку Кирилла Толмацкого. В итоге из портативной колонки раздавался трек «У меня есть план».
Ранее прошла гражданская панихида в Центральной клинической больнице. С ним попрощались заслуженный артист России Аркадий Укупник, рэперы Лигалайз и ST, участник «Камеди клаб» Гавр и другие представители шоу-бизнеса.