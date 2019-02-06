Ср, 6.02.2019
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Фото: Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

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MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 6, 2019: The grave of the late Russian hip-hop artist Kirill Tolmatsky aka Detsl at the Pyatnitskoye cemetery. Vyacheslav Prokofyev/TASS

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) похоронили на Пятницком кладбище в Москве. На этом кладбище покоится его бабушка по маминой линии, передает Life.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», после погребения родные попросили фанатов включить музыку Кирилла Толмацкого. В итоге из портативной колонки раздавался трек «У меня есть план».

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Ранее прошла гражданская панихида в Центральной клинической больнице. С ним попрощались заслуженный артист России Аркадий Укупник, рэперы Лигалайз и ST, участник «Камеди клаб» Гавр и другие представители шоу-бизнеса.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

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