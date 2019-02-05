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  • «У нас первое место»: видео победного выступления Полины Гагариной в китайском «Голосе» появилось в Сети

«У нас первое место»: видео победного выступления Полины Гагариной в китайском «Голосе» появилось в Сети
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Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Известная российская певица Полина Гагарина стала победительницей первого тура мегапопулярного в Китае и Азии проекта Singer, который называют местным аналогом «Голоса», в котором участвуют только профессиональные исполнители.

В рамках первого этапа Гагарина спела свою «фирменную» «Кукушку», написанную лидером группы «Кино» Виктором Цоем. При этом на ней было черное платье с прозрачными «крыльями».

«Для всех, кто не смог посмотреть, оставляю это здесь! Звук и свет на шоу абсолютно феноменальные, петь - одно удовольствие. Представлять свою страну - великая честь и гордость! У нас первое место!» - написала она в Instagram, показав видео своего выступления.

Супруг артистки также поделился радостью со своими подписчиками. Он отметил, что китайцы прозвали Гагарину «стеклянной сестрой». Чтобы дойти до финала, россиянке необходимо выступить еще несколько раз в проекте, передает TopNews.

Поклонников Гагариной обрадовала ее победа, которую они назвали заслуженной.

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