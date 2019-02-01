Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину

Анастасия Волочкова посетила парикмахера, который привел в порядок ее травмированные после наращивания волосы.
Еще недавно Анастасия Волочкова блистала с длинными светлыми волосами, однако теперь предстала с короткой стрижкой. Балерина призналась, что избавилась от наращенных волос, причем не обошлось без потерь. "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", – вкратце пожаловалась артистка на своей страничке в социальной сети Instagram.
К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы восстановились. Результатом Анастасия поделилась с подписчиками, после чего выложила фотографию, на которой запечатлена с мужчиной. "И вновь у меня в гостях добрый друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это грандиозный человек. И очень добрый. И настоящий!" – отметила Анастасия Волочкова.
Неизвестно, как к переменам в жизни балерины относятся ее многочисленные фанаты – с недавних пор она запретила комментировать свои публикации. Это случилось после того, как Анастасия опубликовала ряд фотографий и видео со скандально известным артистом Никитой Джигурдой. Волочкова объявила, что они готовят для своих почитателей нечто грандиозное.