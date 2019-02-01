Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину

Еще недавно Анастасия Волочкова блистала с длинными светлыми волосами, однако теперь предстала с короткой стрижкой. Балерина призналась, что избавилась от наращенных волос, причем не обошлось без потерь. "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", – вкратце пожаловалась артистка на своей страничке в социальной сети Instagram.

К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы восстановились. Результатом Анастасия поделилась с подписчиками, после чего выложила фотографию, на которой запечатлена с мужчиной. "И вновь у меня в гостях добрый друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это грандиозный человек. И очень добрый. И настоящий!" – отметила Анастасия Волочкова.