Пт, 1.02.2019
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Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова посетила парикмахера, который привел в порядок ее травмированные после наращивания волосы.

Еще недавно Анастасия Волочкова блистала с длинными светлыми волосами, однако теперь предстала с короткой стрижкой. Балерина призналась, что избавилась от наращенных волос, причем не обошлось без потерь. "История классическая: нарастила волосы и сняла вместе со своими", – вкратце пожаловалась артистка на своей страничке в социальной сети Instagram.

К счастью, балерине смогли помочь. Артистка перенесла ухаживающую процедуру, в результате которой ее волосы восстановились. Результатом Анастасия поделилась с подписчиками, после чего выложила фотографию, на которой запечатлена с мужчиной. "И вновь у меня в гостях добрый друг Марк Владимирович @markpereverzev. Это грандиозный человек. И очень добрый. И настоящий!" – отметила Анастасия Волочкова.

Неизвестно, как к переменам в жизни балерины относятся ее многочисленные фанаты – с недавних пор она запретила комментировать свои публикации. Это случилось после того, как Анастасия опубликовала ряд фотографий и видео со скандально известным артистом Никитой Джигурдой. Волочкова объявила, что они готовят для своих почитателей нечто грандиозное.

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