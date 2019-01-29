Полина Гагарина снялась в китайском телешоу. Смотрите видео!

После отпуска на Мальдивах певица сразу вернулась к активной деятельности.
На телешоу «I am singer» Полина исполнила свою песню «Кукушка», автором оригинальной версии является группа «Кино» Викторая Цоя.
Гагарина поделилась небольшим отрывком выступления в своем профиле в Instagram. Певица отметила, что не может раскрывать все карты сейчас, но заверила, что все еe поклонники получат возможность увидеть ее выступление целиком в самое ближайшее время.
Поклонники не сомневаются, что артистку ждет непременный успех и в Китае.