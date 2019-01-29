Вт, 29.01.2019
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  • Полина Гагарина снялась в китайском телешоу. Смотрите видео!

Полина Гагарина снялась в китайском телешоу. Смотрите видео!

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Полина Гагарина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

После отпуска на Мальдивах певица сразу вернулась к активной деятельности.

На телешоу «I am singer» Полина исполнила свою песню «Кукушка», автором оригинальной версии является группа «Кино» Викторая Цоя.

Гагарина поделилась небольшим отрывком выступления в своем профиле в Instagram. Певица отметила, что не может раскрывать все карты сейчас, но заверила, что все еe поклонники получат возможность увидеть ее выступление целиком в самое ближайшее время. 

Поклонники не сомневаются, что артистку ждет непременный успех и в Китае. 

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