Эксперты объяснили, почему беременная Меган постоянно придерживает свой живот

Кэтрин Грейвс, акушерка, эксперт по гипнородам, считает, что такое придерживание и поглаживание живота является очень естественным жестом беременной - мама хочет защитить своего ребенка.

Женщины инстинктивно стараются дотронуться до малыша, потому что, даже когда он еще находится в утробе, благодаря этому вырабатывается гормон окситоцин.

«Гормон счастья» окситоцин попадает непосредственно в плаценту, что благоприятно сказывается на ребенке, способствует более легким родам, а также помогает справиться с послеродовой депрессией.

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Джо Элвин, редактор журнала You, считает, что такие жесты раздражают: «Чего она ждет, когда дотрагивается до живота? Ничего, кроме легкого толчка, она не получит. Поза Меган уже не меняется - на каждой фотографии она касается своего живота, и это уже становится навязчивым... Она выглядит как беременная Барби.

Добрые люди видят в этом естественный материнский инстинкт и безусловную любови, но мне кажется, что она не герцогиня Сассексская, а герцогиня шоу-бизнеса.

Эта поза говорит о том, что она хочет быть единственной беременной женщиной во всем мире».

Гарри Уитчел, эксперт по языку тела, отмечает, что чаще всего Меган, держась за живот, скрещивает пальцы - это указывает на то, что она пытается «отступить на шаг назад» и стать незаметнее, что контрастирует с ее ярким и несколько легкомысленным образом жизни до брака с принцем Гарри.

Как члену королевской семьи ей положено быть сдержанной - это, вероятно, попытка стать таковой. «Я не думаю, что она играет, - подчеркивает Уитчел.

- На мой взгляд, она просто таким образом старается справиться с изменениями в своем теле».

Элисон Джексон, фотограф, отмечает, что Меган, придерживая живот, неосознанно пытается показать, что он находится в положении, а не просто округлилась.

«Как актриса, она очень хорошо знает, как работать с камерой и выбрать правильный для себя ракурс.

В настоящее время Меган ассоциирует себя с образом Девы Марии. Она духовно очищается от того, что носит под сердцем самое драгоценное, что у нее есть.

Герцогиня определенно сама очень удовлетворена этим состоянием».

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Джулианна Буталеб, психолог, говорит, она не понимает, почему общество так негативно реагирует на этот жест Меган:

«На мой взгляд, такой жест только положительный - он говорит о том, что между будущей мамой и ребенком уже существует незримая связь».