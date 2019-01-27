Эксперты объяснили, почему беременная Меган постоянно придерживает свой живот
Почти на каждой фотографии видно, как Меган Маркл придерживает свой беременный животик, что, естественно, широко обсуждается среди многочисленной армии поклонников королевской семьи. Эксперты высказали свое мнение о том, почему будущая мамочка жестами так сильно подчеркивает беременность, пишет Daily Mail.
Кэтрин Грейвс, акушерка, эксперт по гипнородам, считает, что такое придерживание и поглаживание живота является очень естественным жестом беременной - мама хочет защитить своего ребенка.
Женщины инстинктивно стараются дотронуться до малыша, потому что, даже когда он еще находится в утробе, благодаря этому вырабатывается гормон окситоцин.
«Гормон счастья» окситоцин попадает непосредственно в плаценту, что благоприятно сказывается на ребенке, способствует более легким родам, а также помогает справиться с послеродовой депрессией.
Джо Элвин, редактор журнала You, считает, что такие жесты раздражают: «Чего она ждет, когда дотрагивается до живота? Ничего, кроме легкого толчка, она не получит. Поза Меган уже не меняется - на каждой фотографии она касается своего живота, и это уже становится навязчивым... Она выглядит как беременная Барби.
Добрые люди видят в этом естественный материнский инстинкт и безусловную любови, но мне кажется, что она не герцогиня Сассексская, а герцогиня шоу-бизнеса.
Эта поза говорит о том, что она хочет быть единственной беременной женщиной во всем мире».
Гарри Уитчел, эксперт по языку тела, отмечает, что чаще всего Меган, держась за живот, скрещивает пальцы - это указывает на то, что она пытается «отступить на шаг назад» и стать незаметнее, что контрастирует с ее ярким и несколько легкомысленным образом жизни до брака с принцем Гарри.
Как члену королевской семьи ей положено быть сдержанной - это, вероятно, попытка стать таковой. «Я не думаю, что она играет, - подчеркивает Уитчел.
- На мой взгляд, она просто таким образом старается справиться с изменениями в своем теле».
Элисон Джексон, фотограф, отмечает, что Меган, придерживая живот, неосознанно пытается показать, что он находится в положении, а не просто округлилась.
«Как актриса, она очень хорошо знает, как работать с камерой и выбрать правильный для себя ракурс.
В настоящее время Меган ассоциирует себя с образом Девы Марии. Она духовно очищается от того, что носит под сердцем самое драгоценное, что у нее есть.
Герцогиня определенно сама очень удовлетворена этим состоянием».
Джулианна Буталеб, психолог, говорит, она не понимает, почему общество так негативно реагирует на этот жест Меган:
«На мой взгляд, такой жест только положительный - он говорит о том, что между будущей мамой и ребенком уже существует незримая связь».
«Я работаю со многими женщинами, которые не могут установить связь с ребенком, даже когда он уже появился на свет. А женщина, которая придерживает свой беременный животик, показывает тем самым, что она и физически, и эмоционально готова к рождению малыша».