Не так просто: а ты сможешь найти птицу на этом фото? Она прячется на виду!
Руководитель развлекательного портала Elu24 Керту Юккум отправилась в длительное путешествие по экзотическим странам. Находясь в джунглях Эквадора, ей удалось сделать занимательное фото…
Проверь себя! Сможешь ли ты отыскать птицу на этом фото?
Надеемся, у тебя получилось! Но, даже если тебе не удалось разглядеть птицу, не расстраивайся, ведь она действительно хорошо спряталась...
Прямо посередине снимка притаился длиннохвостый лесной козодой...
Это - необычная птица, которую довольно трудно увидеть. Одной из причин ее уникального камуфляжа является окраска в серые и коричневые тона, практически идентичные стволам деревьев.