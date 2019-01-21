Пн, 21.01.2019
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  • Не так просто: а ты сможешь найти птицу на этом фото? Она прячется на виду!

Не так просто: а ты сможешь найти птицу на этом фото? Она прячется на виду!
ЭКСКЛЮЗИВ ИЗ ЭКВАДОРА!

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Pikksaba-tüükasorr

ФОТО: Kertu Jukkum

Руководитель развлекательного портала Elu24 Керту Юккум отправилась в длительное путешествие по экзотическим странам. Находясь в джунглях Эквадора, ей удалось сделать занимательное фото…

Проверь себя! Сможешь ли ты отыскать птицу на этом фото? 

ФОТО: Kertu Jukkum

Надеемся, у тебя получилось! Но, даже если тебе не удалось разглядеть птицу, не расстраивайся, ведь она действительно хорошо спряталась...

Прямо посередине снимка притаился длиннохвостый лесной козодой...

ФОТО: Kertu Jukkum

Это - необычная птица, которую довольно трудно увидеть. Одной из причин ее уникального камуфляжа является окраска в серые и коричневые тона, практически идентичные стволам деревьев.

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