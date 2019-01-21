Не так просто: а ты сможешь найти птицу на этом фото? Она прячется на виду!

Проверь себя! Сможешь ли ты отыскать птицу на этом фото?

ФОТО: Kertu Jukkum

Надеемся, у тебя получилось! Но, даже если тебе не удалось разглядеть птицу, не расстраивайся, ведь она действительно хорошо спряталась...

Прямо посередине снимка притаился длиннохвостый лесной козодой...

ФОТО: Kertu Jukkum