Астрологи рассказали, кому повезет в ближайшие дни: читай гороскоп на неделю!

Полный гороскоп для всех знаков Зодиака. Какие перемены произойдут в сферах любви, финансов и работы, пишет «Экспресс газета».
Водолей
- Любовь. Благоприятная неделя для представителей знака мужского пола — вы уверены в себе, а потому успешны у дам.
- Деньги. Не рекомендуются операции с валютой. В остальном — творите, что вздумается.
- Работа. Вы легко договариваетесь и с младшими сотрудниками, и с руководством. Используйте момент себе во благо.
Рыбы
- Любовь. Светила предупреждают: сейчас главной опасностью становится ложь партнеру. Даже во благо.
- Деньги. Благоприятны траты, которые обеспечат вас эмоциями и впечатлениями. Не в деньгах счастье!
- Работа. Некто из коллектива становится вам больше, чем коллегой. Намечается дружба или роман, зависит от вашего желания.
Овен
- Любовь. Впереди предложение от партнера. Может, пока (или уже) не руки и сердца, но отказаться вы не сможете.
- Деньги. На вашем пути возникнут мошенники, под конец недели в делах денежных будьте особенно рассудительны.
- Работа. Начальство дает противоречивые задачи, торопит и действует на нервы. Крепитесь, с четверга ситуация наладится.
Телец
- Любовь. В делах амурных никаких перемен. Разве что маленький приятный сюрприз от любимого человека.
- Деньги. За крупные (хоть и необходимые) траты придется биться с кем-то из домашних, вас будут рьяно отговаривать.
- Работа. Все похвалы на этой неделе вам. Необходимых результатов можно добиться уже к среде, а в пятницу вновь проявить себя.
Близнецы
- Любовь. Любовные отношения напоминают дружеские, а вечера вашей пары проходят у телеэкрана с тарелкой еды. Зато никаких конфликтов.
- Деньги. Размер заработной платы или премии приятно удивит — вы отлично потрудились в прошлом периоде.
- Работа. В коллективе назревает серьезный разлад, в ваших силах примирить две стороны и стать героем недели.
Рак
- Любовь. Недавно завязавшиеся отношения крепнут. Свободные Раки могут влюбить в себя обеспеченного человека.
- Деньги. Кажется, ваша семья тратит больше, чем может себе позволить. Пора скорректировать бюджет.
- Работа. Рекомендуется плотнее сотрудничать с коллегами, особенно если дело касается новых проектов.
Лев
- Любовь. Некто пытается оклеветать вашего спутника. Но слухи не должны рушить гармонию в паре.
- Деньги. Появится шанс подзаработать практически без труда. Подвоха нет — просто вы хорошо разбираетесь в предложенном деле.
- Работа. Благодаря рабочим обязанностям вы столкнетесь со старым знакомым. Встреча обещает быть неожиданной и радостной.
Дева
- Любовь. Впереди совместное дело ради семейного благополучия. Самое сложное возьмет на себя избранник.
- Деньги. Поддайтесь уже желанию купить нечто бесполезное, так жажда спускать деньги покинет вас.
- Работа. Чаще позволяйте себе отдохнуть и переключиться, иначе к концу недели все начнет валиться из рук.
Весы
- Любовь. Противоположный пол активизируется, проявляя знаки внимания и стараясь удивить, — касается всех знаков зодиака.
- Деньги. Отыскать выгодный вклад получится в ходе легкой беседы с друзьями.
- Работа. Плодотворные рабочие будни пролетят незаметно. Но потрудиться придется и в выходные, посвятив время рутинным делам.
Скорпион
- Любовь. Любимый человек скупится на эмоции. Но о его чувствах вам красноречиво скажут поступки.
- Деньги. Вы слишком много взвалили на себя. От части заработка придется отказаться.
- Работа. События на рабочем месте заставят задуматься о смене работы. Пока — только задуматься.
Стрелец
- Любовь. Желание гулять, ходить на выставки и активничать избранник не поддержит, большая часть недели пройдет порознь.
- Деньги. Деньги или репутация? Ближе к концу недели предстоит сделать этот выбор.
- Работа. В деловой сфере все гладко и на работу вы ежедневно прибываете в приподнятом настроении.
Козерог
- Любовь. Реальное и желаемое не совпадает: за занятыми Козерогами приударят, свободные пока остаются незамеченными.
- Деньги. Деньги поступают, но с ними придется вскоре расстаться, например, погасить долги.
- Работа. Руководство решит вернуть праздники и, вероятно, устроит мини-корпоратив. Но это не отменяет оценку подчиненных со всей строгостью.