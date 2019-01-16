Умерла легендарная американская актриса

Как сообщил биограф Би Харлан Болл актрисы 15 января изданию, Чэннинг умерла от естественных причин на своем ранчо "Мираж" в Калифорнии.

"С особой душевной болью я должен объявить о кончине пионера индустрии, легенды и иконы — мисс Кэрол Ченнинг. Я восхищался ею до того, как встретил ее, и любил ее с того дня, как она вошла ... или скорее упала ... в мою жизнь. Мы поддерживали друг друга, плакали, спорили друг с другом, но всегда заканчивали тем, что смеялись", — сказал в прощальном слове Би Харлан Болл.

Кэрол Элейн Чэннинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Известность актриса получила в 1949 году после роли Лорелей Ли в бродвейской постановке "Джентльмены предпочитают блондинок", где она также исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend, знакомую в исполнении Мэрилин Монро.

За свою карьеру Чэннинг снялась только в пяти фильмах, наиболее известным из которых стал мюзикл "Весьма современная Милли" Джорджа Роя Хилла (1967).

Роль Маззи Ван Хоссмер принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус" в той же номинации.

Актриса также появилась и в легендарных сериалах "Лодка любви", "Где Уолли?", "Семейка Аддамс" и "Правосудие Берка".