Умерла легендарная американская актриса

Бродвейская актриса и певица, получившая три премии «Тони» и «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» Кэрол Чэннинг умерла в возрасте 97 лет, пишет портал Lenta со ссылкой на издание Broadway World.
Как сообщил биограф Би Харлан Болл актрисы 15 января изданию, Чэннинг умерла от естественных причин на своем ранчо "Мираж" в Калифорнии.
"С особой душевной болью я должен объявить о кончине пионера индустрии, легенды и иконы — мисс Кэрол Ченнинг. Я восхищался ею до того, как встретил ее, и любил ее с того дня, как она вошла ... или скорее упала ... в мою жизнь. Мы поддерживали друг друга, плакали, спорили друг с другом, но всегда заканчивали тем, что смеялись", — сказал в прощальном слове Би Харлан Болл.
Кэрол Элейн Чэннинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Известность актриса получила в 1949 году после роли Лорелей Ли в бродвейской постановке "Джентльмены предпочитают блондинок", где она также исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend, знакомую в исполнении Мэрилин Монро.
За свою карьеру Чэннинг снялась только в пяти фильмах, наиболее известным из которых стал мюзикл "Весьма современная Милли" Джорджа Роя Хилла (1967).
Роль Маззи Ван Хоссмер принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус" в той же номинации.
Актриса также появилась и в легендарных сериалах "Лодка любви", "Где Уолли?", "Семейка Аддамс" и "Правосудие Берка".
В 1995 году Кэрол Чэннинг была вручена специальная премию "Тони" за Достижения всей жизни.Сан-Франциско провозгласил 25 февраля 2002 года Днем Кэрол Чэнниг за ее активное участие в движении за права сексуальных меньшинств.