Бесит! Самая раздражающая черта характера каждого знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Злые и любящие споры. Овнам нравится словесно оскорблять всех, кто их злит. Представители этого знака зодиака готовы спорить в любое время в любом месте. Не важно с кем: с членами семьи, друзьями или же незнакомцами, Овен будет вести себя агрессивно в попытке контролировать других и доминировать над ними. Очень часто доходит до такого, что поведение представителей этого знака начинает смущать окружающих, поскольку напоминает поведение ребенка бьющегося в истерике, пишет Cluber.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ленивые и всегда путающиеся под ногами. Тельцы — упрямые люди, которые больше всего раздражают окружающих, когда отказывается двигаться. Это касается всего: начиная с того, чтобы встать с дивана и заканчивая тем, чтобы двигаться вперед по жизни. Телец будет оставаться на одном месте, не предпринимая каких-либо попыток и даже не пытаясь. Представителям этого знака хочется получить все, но они не хотят для этого абсолютно ничего делать, потому что они неуступчивые и упрямые.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Представители этого знака зодиака непредсказуемы и совсем не в хорошем смысле этого слова. Близнецы постоянно строят планы, а затем отменяют их, поскольку они довольно ветренные и часто меняют свои решения. Из-за этого, а также из-за незнания правил этикета,Близнецы со стороны выглядят как дети или как обманщики. Примите решение и не отступайте от него.

Рак (21 июня — 22 июля)

Чувствительные и неуверенные в себе. Знакомы ли вам такие люди, которым нужно одобрение для всего, что они делают, и если они его не получают, то сразу же предполагают, что вы их ненавидите или еще что-то плохое? Скорее всего вы имеете дело с раздражающим Раком, потому что они угрюмые, чрезмерно подозрительные и подвержены меланхолии. Они хандрят, жалеют себя и предполагают, что все говорят о них плохо за спиной, хотя в действительности это далеко не так.

Лев (23 июля — 22 августа)

Высокомерные и до неприличия тщеславные. У Львов чрезмерно большое эго. Они многое возомнили о себе, поскольку отличаются во всем, за что бы они не взялись. Окружающие всегда следуют за ними, ведь представители этого знака — прирожденные лидеры. Они уверены, что просто не могут ошибиться. Их постоянная потребность во внимании к собственной персоне заставляет их выглядеть самовлюбленными и раздражает окружающих.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дотошные зануды. Девы — перфекционисты, которые никогда не опаздывают и плохо воспринимают критику. Они привыкли все делать по-своему и будут пытаться навязать вам свое мнение. Эта их особенность в комбинации с нежеланием под кого-либо или что-либо подстраиваться может сильно раздражать окружающих, которые не соответствуют их ожиданиям.

Весы (23 сентября — 22 октября)