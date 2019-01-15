Бесит! Самая раздражающая черта характера каждого знака Зодиака

Без лишних церемоний, вот список самых раздражающих черт характера, преимущественно присущих представителям разных знаков Зодиака.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Злые и любящие споры. Овнам нравится словесно оскорблять всех, кто их злит. Представители этого знака зодиака готовы спорить в любое время в любом месте. Не важно с кем: с членами семьи, друзьями или же незнакомцами, Овен будет вести себя агрессивно в попытке контролировать других и доминировать над ними. Очень часто доходит до такого, что поведение представителей этого знака начинает смущать окружающих, поскольку напоминает поведение ребенка бьющегося в истерике, пишет Cluber.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Ленивые и всегда путающиеся под ногами. Тельцы — упрямые люди, которые больше всего раздражают окружающих, когда отказывается двигаться. Это касается всего: начиная с того, чтобы встать с дивана и заканчивая тем, чтобы двигаться вперед по жизни. Телец будет оставаться на одном месте, не предпринимая каких-либо попыток и даже не пытаясь. Представителям этого знака хочется получить все, но они не хотят для этого абсолютно ничего делать, потому что они неуступчивые и упрямые.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Представители этого знака зодиака непредсказуемы и совсем не в хорошем смысле этого слова. Близнецы постоянно строят планы, а затем отменяют их, поскольку они довольно ветренные и часто меняют свои решения. Из-за этого, а также из-за незнания правил этикета,Близнецы со стороны выглядят как дети или как обманщики. Примите решение и не отступайте от него.
Рак (21 июня — 22 июля)
Чувствительные и неуверенные в себе. Знакомы ли вам такие люди, которым нужно одобрение для всего, что они делают, и если они его не получают, то сразу же предполагают, что вы их ненавидите или еще что-то плохое? Скорее всего вы имеете дело с раздражающим Раком, потому что они угрюмые, чрезмерно подозрительные и подвержены меланхолии. Они хандрят, жалеют себя и предполагают, что все говорят о них плохо за спиной, хотя в действительности это далеко не так.
Лев (23 июля — 22 августа)
Высокомерные и до неприличия тщеславные. У Львов чрезмерно большое эго. Они многое возомнили о себе, поскольку отличаются во всем, за что бы они не взялись. Окружающие всегда следуют за ними, ведь представители этого знака — прирожденные лидеры. Они уверены, что просто не могут ошибиться. Их постоянная потребность во внимании к собственной персоне заставляет их выглядеть самовлюбленными и раздражает окружающих.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дотошные зануды. Девы — перфекционисты, которые никогда не опаздывают и плохо воспринимают критику. Они привыкли все делать по-своему и будут пытаться навязать вам свое мнение. Эта их особенность в комбинации с нежеланием под кого-либо или что-либо подстраиваться может сильно раздражать окружающих, которые не соответствуют их ожиданиям.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы постоянно пытаются всем угодить. Они довольно нерешительны, что заставляет их оказываться в ситуациях, в которых они добровольно никогда бы не оказались и принимать решения, которые самостоятельно бы не приняли. Они слишком сильно стараются никого не обидеть, из-за чего в итоге выглядят пустыми и нерешительными. Если бы Весы высказывали то, что на самом деле чувствуют, то казались бы не такими раздражающими.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Самодовольный и требовательный. Скорпионы могут снаружи показаться безобидными и даже слабыми. На самом деле они довольно расчетливые и таким образом пускают пыль в глаза. Представители этого знака зодиака играют по своим правилам, чтобы контролировать и манипулировать. Их двуличие очень быстро начинает раздражать окружающих.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Постоянно в поисках чего-то нового. Стрельцы могут временами быть поверхностными и пустыми. Им постоянно нужно пробовать все самые новые и горячие тренды. Их упрямство заставляет их выглядеть не только глупыми, но и порой даже отвратительными.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Непреклонные и самовлюбленные. Хоть Козероги и могут быть скромными, они не постесняются использовать вас в своих собственных целях. Они беспощадные, упрямые и считают, что всегда правы, что, в свою очередь, заставляет их выглядеть как зацикленными на себе. Вы поймете, что Козерог вас осуждает, потому что он постоянно будет закатывать глаза.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Представители этого знака не могут оставаться верны сами себе. Когда человек изо всех сил старается казаться кем-то другим, это раздражает. Но когда это делает Водолеи, это раздражает еще больше, поскольку это для них неестественно, и они начинают очень странно себя вести. Тем не менее, если они немного сбавят обороты, то их станет проще терпеть.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вечно опаздывающие и витающие в облаках. Рыбы часто теряются во времени и заставляют других ждать, а это очень быстро надоедает. Постоянно кажется, что представители этого знака Зодиака находятся в полусонном состоянии, потому что Рыбы всегда мыслями погружаются в свой мир. Когда вы прерываете их, Рыбам приходится возвращаться в реальность, в которую они возвращаться не очень-то и хотят.