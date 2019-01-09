Ср, 9.01.2019
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Зеленский попросил украинцев написать ему предвыборную программу

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Владимир Зеленский

ФОТО: SCANPIX

Известный шоумен Владимир Зеленский, который собирается баллотироваться в президенты Украины, предложил жителям страны вместе составить его предвыборную программу.

«Мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — заявил Зеленский в видеообращении в Facebook, передает Life.ru.

Шоумен отмечает, что гражданам нужно указать пять главных проблем в стране, которые их больше всего волнуют.

Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Facebookраины. Сделал он это в эфире телеканала "1+1". Ради выступления комика было сдвинуто новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко.

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