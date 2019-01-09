Зеленский попросил украинцев написать ему предвыборную программу
9 января 2019, 18:27
Известный шоумен Владимир Зеленский, который собирается баллотироваться в президенты Украины, предложил жителям страны вместе составить его предвыборную программу.
«Мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — заявил Зеленский в видеообращении в Facebook, передает Life.ru.
Шоумен отмечает, что гражданам нужно указать пять главных проблем в стране, которые их больше всего волнуют.
Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Facebookраины. Сделал он это в эфире телеканала "1+1". Ради выступления комика было сдвинуто новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко.