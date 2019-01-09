Зеленский попросил украинцев написать ему предвыборную программу

«Мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — заявил Зеленский в видеообращении в Facebook, передает Life.ru.

Шоумен отмечает, что гражданам нужно указать пять главных проблем в стране, которые их больше всего волнуют.