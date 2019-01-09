Главная истеричка по знаку Зодиака: лучше держись от нее подальше!

Одни женщины более спокойны и покладисты, другие, как буря, очень эмоциональны. На их характер часто влияет окружение и воспитание. Но астрологи заявляют, что звезды тоже играют свою роль. Как узнать, с какой дамой имеешь дело? Просто загляните в ее гороскоп!
Весы, к примеру, более уравновешены. Они держат все под контролем и не позволяют выплескиваться эмоциям наружу. А вот если поместить женщину-Скорпиона в стреcсовую ситуацию, ждите от нее истерику. Кстати, если вы не готовы терпеть ураган в доме, лучше с ней не связываться. А кому скучная жизнь не по душе, тогда милости просим.
Как ведут себя женщины-Скорпионы во время стресса
Женщин-Скорпионов часто называют истеричками. Но, на самом деле, они просто чересчур эмоциональны. Представители данного знака реагируют на стресс необычным образом. Сначала они кричат, привлекают внимание окружающих и сетуют на вопиющую несправедливость. Для Скорпиона нет проблемы заплакать и даже впасть в истерику. Но после такой первой реакции следует вполне адекватная.
Родившимся под знаком Скорпиона нужно сначала выплеснуть свой гнев. Затем они готовы спокойно обсуждать ситуацию.
Иногда женщины-Скорпионы мстят, так что будьте осторожны.
Если вы не будете злить женщину-Скорпиона, тогда уживетесь с ней мирно и будете кататься как сыр в масле. Ну а если любите поругаться, тогда она вам это устроит. Такое подойдет тем, кто любит огонек в отношениях.