Главная истеричка по знаку Зодиака: лучше держись от нее подальше!

Весы, к примеру, более уравновешены. Они держат все под контролем и не позволяют выплескиваться эмоциям наружу. А вот если поместить женщину-Скорпиона в стреcсовую ситуацию, ждите от нее истерику. Кстати, если вы не готовы терпеть ураган в доме, лучше с ней не связываться. А кому скучная жизнь не по душе, тогда милости просим.

Как ведут себя женщины-Скорпионы во время стресса

Женщин-Скорпионов часто называют истеричками. Но, на самом деле, они просто чересчур эмоциональны. Представители данного знака реагируют на стресс необычным образом. Сначала они кричат, привлекают внимание окружающих и сетуют на вопиющую несправедливость. Для Скорпиона нет проблемы заплакать и даже впасть в истерику. Но после такой первой реакции следует вполне адекватная.

Родившимся под знаком Скорпиона нужно сначала выплеснуть свой гнев. Затем они готовы спокойно обсуждать ситуацию.

Иногда женщины-Скорпионы мстят, так что будьте осторожны.