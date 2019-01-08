Умерла звезда «Криминального чтива» и «Бешеных псов»
8 января 2019, 10:03
Американский киноактер Роберт Рут умер на 83 году жизни, пишет Gazeta со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По словам сына актера, Рут скончался на 83 году жизни 29 декабря от осложнений после пневмонии.
У актера остались его дети Монти, Адам и Риган, внуки Эшли и Бриджит и бывшая жена Энн.
Роберт Рут снялся в фильмах режиссера Квентина Тарантино «Бешеные псы»(1992) и «Криминальное чтиво»(1994), «Поймай меня, если сможешь»(2002), «Миссия невыполнима»(1996), а также в комедийном сериале «Все любят Раймонда» (1996-2005).