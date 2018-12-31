Неочевидная опасность новогодней ночи: что нельзя делать?

Часто в новогоднюю ночь люди отказываются ото сна. Ведь кажется таким интересным проговорить всю ночь под фильмы или песни, танцевать до упаду или же просто наслаждаться видом из окна, откуда виден усыпанный фейерверками горизонт. Да, не спорим, что это может быть весело и интересно, но мало кто знает, что именно в этом и кроется неочевидная опасность новогодней ночи.

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Кельнского университета. Они выяснили, что даже одна бессонная ночь может привести к необратимым последствиям — увеличивается тяга к нездоровой пище. Учeные предполагают, что это связано отнюдь не с гормоном голода, как предполагалось.

«Наши результаты показывают, что идея гормонального дисбаланса как причины неправильного выбора пищи слишком проста. Из многих предыдущих исследований мы знаем, что снижение качества сна увеличивает риск ожирения. Теперь мы обнаружили и нейронный механизм, который может этому способствовать», — сообщил Ян Петерс , ведущий автор исследования из Кельнского университета.

Исследователи проанализировали ключевые показатели здоровья у 32 молодых мужчин, которые сначала нормально спали дома, а затем провели ночь без сна в лаборатории. При этом ужин в каждом случае был одним и тем же. Удалось выяснить, что после бессонной ночи представители сильного пола были готовы тратиться больше на вредные закуски, несмотря на то, что уровень голода в обоих ситуациях был одинаковым.

Всего лишь одна ночь без сна увеличивает активность в головном мозге, в цепочке между миндалиной и гипоталамусом, что участвует в приеме еды. Это свидетельствует о том, что потеря сна увеличивает желательность пищи, если сравнивать ее с любыми непродовольственными наградами.