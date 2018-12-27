Чт, 27.12.2018
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  • Надеюсь, вы растолстеете! Фитнес-красотка из Эстонии похвасталась внушительными ягодицами

Надеюсь, вы растолстеете! Фитнес-красотка из Эстонии похвасталась внушительными ягодицами
ФОТО!

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Kaisa Abner

ФОТО: Instagram

Звезда фитнес-бикини из Эстонии Кайса Абнер опубликовала в Instagram оригинальное поздравление с рождественскими праздниками.

«Я знаю, знаю, сегодня все о "елке, подарках и счастливых гр*баных семейных фото", но вот вам попа. Надеюсь, вы растолстеете. Поздравляю!», - написала она под фото, на котором позирует в трусах и топе. 

Друзья и подписчики Кайсы оценили ее юмор и отблагодарили ее в комментариях. 

Смотри фото!

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