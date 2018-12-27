Надеюсь, вы растолстеете! Фитнес-красотка из Эстонии похвасталась внушительными ягодицами

Надеюсь, вы растолстеете! Фитнес-красотка из Эстонии похвасталась внушительными ягодицамиФОТО!
27 декабря 2018, 15:26
Звезда фитнес-бикини из Эстонии Кайса Абнер опубликовала в Instagram оригинальное поздравление с рождественскими праздниками.
«Я знаю, знаю, сегодня все о "елке, подарках и счастливых гр*баных семейных фото", но вот вам попа. Надеюсь, вы растолстеете. Поздравляю!», - написала она под фото, на котором позирует в трусах и топе.
Друзья и подписчики Кайсы оценили ее юмор и отблагодарили ее в комментариях.
Смотри фото!