Очень эротично: Вера Брежнева показала фото в боди
13 декабря 2018, 15:10
Вера Брежнева, не так давно показавшая десять нарядов, которые в свое время принесли ей удачу, опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.
На нем популярная певица запечатлена в черном боди с длинным рукавом, кроме которого на ней надеты лишь элегантные черные туфли-лодочки. При этом волосы Веры распущены, а стоит она на коленях на дизайнерском кожаном кресле.
"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", – подписала снимок Брежнева. Видимо, в столице моды она успела еще и устроить стильную фотосессию.