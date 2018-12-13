Чт, 13.12.2018
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  • Очень эротично: Вера Брежнева показала фото в боди

Очень эротично: Вера Брежнева показала фото в боди

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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Вера Брежнева, не так давно показавшая десять нарядов, которые в свое время принесли ей удачу, опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. 

На нем популярная певица запечатлена в черном боди с длинным рукавом, кроме которого на ней надеты лишь элегантные черные туфли-лодочки. При этом волосы Веры распущены, а стоит она на коленях на дизайнерском кожаном кресле.

"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", – подписала снимок Брежнева. Видимо, в столице моды она успела еще и устроить стильную фотосессию.

ФОТО: Instagram

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