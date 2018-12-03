Соль, сахар, хлеб: они вызывают зависимость и убивают нас

Сахар. Экспериментально доказано, что на сахар рецепторы головного мозга крыс реагируют как на кокаин. Поэтому сахар в наши дни добавляют не только в сладости, но и во многие другие продукты питания. При этом, по словам ученых, сахар может действовать как спусковой механизм дополнительных зависимостей: например, когда в экспериментах крыс лишали сахара, они переключались на алкоголь, пишет Medikforum.ru.

Хлеб. Этот продукт – пожалуй, единственный, который может употребляться изо дня в день всю жизнь и не наскучить. Более того, многие не мыслят свой рацион без хлеба и заметно раздражаются из-за его отсутствия. Ученые высказываются о том, что компоненты в составе хлеба выделяют углекислый газ и алкоголь – стоит ли удивляться тому, что у любителей хлеба развивается зависимость?

Глутамат натрия. Колбаса, чипсы, сухарики, лапша быстрого приготовления содержат в себе глутамат натрия. По этой причине часто испытывают сильное желание съесть что-нибудь из данного перечня даже самые преданные ЗОЖ-ники. Эта добавка многократно усиливает вкусовые ощущения, что заставляет мозг требовать добавки.