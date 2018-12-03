Пн, 3.12.2018
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А где туфли!? Беременная Регина Тодоренко официально вышла замуж ФОТО!

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ФОТО: viva.ua

Певица и ведущая Регина Тодоренко наконец-то подтвердила, что вышла замуж. Регина официально зарегистрировала свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

Как рассказала Тодоренко, бракосочетание состоялось 25 октября. Этот день особенный для звезды, ведь 25 октября дни рождения отпраздновали отец Регины и ее возлюбленный Влад, пишет Viva. Для события беременная Регина выбрала летящее платье кофейного цвета.

По словам Регины, церемония была скромной. На ней присутствовали только самые близкие и родственники. Но пара планирует закатить шумную вечеринку весной. "Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", – призналась певица.

Также артистка рассказала, что пока еще раздумывает над тем брать ли фамилию мужа, поскольку ее имя Регина Тодоренко – уже стало брендом.

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