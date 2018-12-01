Сб, 1.12.2018
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Джоли и Питт достигли соглашения по вопросу опеки над детьми

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Джоли и Питт

ФОТО: SCANPIX

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли финального соглашения по вопросу опеки над шестью детьми. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката актрисы.

— Соглашение об опеке было достигнуто несколько недель назад и было подписано обеими сторонами и судьей. Соглашение, основанное на рекомендациях специалиста по опеке над детьми, устраняет необходимость в судебном разбирательстве. Детали соглашения являются конфиденциальными для защиты интересов детей, — цитирует агентство заявление адвоката Саманты Блей Деджан.

Летом этого года Лайф рассказывал, что суд потребовал от Джолипересмотреть свой график работы на съемках продолжения "Малифисенты", из-за которого она уехала в Европу с детьми, а Питт не смог видеться с ними.

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