Завидный холостяк Дмитрий Комаров вышел в свет с красавицей. И ей оказалась...
23 ноября 2018, 16:49
Популярный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров посетил вечеринку по случаю дня рождения журнала Viva!, королевой которой была Оля Полякова.
Завидный холостяк наделал немало переполоха на празднике, засветившись на красной дорожке с очаровательной блондинкой.
Как позже выяснилось, Дмитрий решил прийти на вечеринку вместе со своей младшей сестрой Ангелиной, с которой радостно позировал фотографам.
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