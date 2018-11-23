Пт, 23.11.2018
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  • Завидный холостяк Дмитрий Комаров вышел в свет с красавицей. И ей оказалась...

Завидный холостяк Дмитрий Комаров вышел в свет с красавицей. И ей оказалась...

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Дмитрий Комаров

ФОТО: скриншот

Популярный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров посетил вечеринку по случаю дня рождения журнала Viva!, королевой которой была Оля Полякова.

Завидный холостяк наделал немало переполоха на празднике, засветившись на красной дорожке с очаровательной блондинкой.

Как позже выяснилось, Дмитрий решил прийти на вечеринку вместе со своей младшей сестрой Ангелиной, с которой радостно позировал фотографам.

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