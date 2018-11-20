Ученые выяснили, что размер бицепса обратно пропорционален размеру пениса

Ученые из Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды выяснили, что постоянные занятия спортом провоцируют необратимые изменения в размерах половых органов у мужчин. Как сообщает журнал Fatherly, исследователи отмечают, что постоянные физические нагрузки ухудшают приток крови к мужскому достоинству, что в перспективе негативно отражается на размерах пениса, пишет Life.ru.

В качестве наглядного примера исследователи привели цифры: при сбросе каждых пяти килограммов лишнего веса куда-то теряется от одного до трех сантиметров длины детородного органа. При этом интенсивность тренировок во многом является определяющим фактором: чем жестче режим и злее подходы к штанге, тем меньше в конечном счете будет пенис.