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Ученые выяснили, что размер бицепса обратно пропорционален размеру пениса

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Пенис. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Исследователи считают, что во всем виновата не генетика, а частые занятия в спортзале.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды выяснили, что постоянные занятия спортом провоцируют необратимые изменения в размерах половых органов у мужчин. Как сообщает журнал Fatherly, исследователи отмечают, что постоянные физические нагрузки ухудшают приток крови к мужскому достоинству, что в перспективе негативно отражается на размерах пениса, пишет Life.ru.

В качестве наглядного примера исследователи привели цифры: при сбросе каждых пяти килограммов лишнего веса куда-то теряется от одного до трех сантиметров длины детородного органа. При этом интенсивность тренировок во многом является определяющим фактором: чем жестче режим и злее подходы к штанге, тем меньше в конечном счете будет пенис.

Но есть и неожиданные плюсы. Если не брать во внимание уменьшение размеров полового органа, то занятия в спортзале тренируют сердечно-сосудистую систему и позволяют мужчинам быстрее достигать эрекции.

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