Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с визитом в одну из самых опасных стран

Вчера герцогиня Сассекская приземлилась в Хитроу, после своего перелета из Лос-Анджелеса. С принцем Гарри они встретились в VIP-зале аэропорта Уин.

Вместе они сели на ночной рейс British Airways в Абуджу на борту Boeing 777, который был немного задержан из-за болезни назначенного пилота, которому назначать замену. Пара посещает Нигерию вместе впервые.

Нигерийские официальные лица встретили их в международном аэропорту Абуджи Ннамди Азикиве. После чего пару провели в затонированный микроавтобус.

Меган была одета в черные брюки и коричневую куртку, а Гарри шел сзади в черной куртке, брюках и рубашке с открытым воротом.

Помощники несли их багаж, также их сопровождала та же охранная команда, которая сопровождала Гарри во время его недавнего пребывания в Лондоне.

Предполагается, что пара остановилась в отеле Transcorp Hilton в Абудже, где президентский люкс стоит 600 фунтов за ночь.

Гарри и Меган посещают Нигерию по приглашению генерала Кристофера Муса. Визит направлен в первую очередь на продвижение «Игр непокоренных» и состоялся после того, как Гарри встретился с нигерийской командой и генералом Мусой на прошлогодних соревнованиях в Дюссельдорфе, Германия. Именно там он сказал аудитории, что Меган «болеет за сборную Нигерии» после того, как обнаружила, что у нее есть корни из этой западноафриканской страны.

Пара должна посетить школу, прежде чем герцог встретится с ранеными военнослужащими в военном госпитале. Они также посетят тренировку благотворительной организации «Нигерия: Непокоренные», которая сотрудничает с «Играми непокоренных», а также прием, на котором будут чествовать семьи военнослужащих. Затем Меган должна провести мероприятие «Женщины-лидеры».

В воскресенье пара вылетит в Лагос на вторую часть визита, где они примут участие в баскетбольном лагере благотворительной организации Giants of Africa, культурном приеме и сборе средств в рамках программы «Нигерия: Непокоренные».

Штаб-квартира Министерства обороны раскрыла маршрут Сассексов на вчерашней пресс-конференции и заявила, что Меган с нетерпением ждет возможности посетить Нигерию, чтобы «изучить свое нигерийское происхождение». В своем подкасте Spotify Archetypes в 2022 году, что она обнаружила, что у нее нигерийское происхождение, назвав себя «43-процентной нигерийкой».

Во время визита к сборной Нигерии на прошлогодних Играх непокоренных в Дюссельдорфе Меган получила имя Амира Нгози Лоло, имеющее особое королевское значение.