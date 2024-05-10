Член партии EKRE и Таллиннского городского собрания Иван Макаров, который до перехода в политику работал на Радио 4, опубликовал на партийном портале Uued Uudised короткое стихотворение на русском языке по мотивам событий 9 мая на границе в Нарве.
«Зачем той Яне гопота?»: политик Иван Макаров написал стих о событиях 9 мая на берегу Наровы
На российском берегу реки Наровы, где власти Ивангорода провели 9 мая концерт, был замечен высланный в 2023 году из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин. Полиция безопасности заявила тогда, что он многие годы подрывал безопасность Эстонии и сотрудничал с Кремлем. Чаулин вышел на берег в футболке с красной звездой и что-то кричал в сторону эстонского берега, при этом эмоционально жестикулируя, сообщил очевидец.
Эй, там, на том берегу!
На берегу пустынных волн
Плясал, дешёвой водки полн,
И кликал: Яна, здеся я!
В ответ, конечно… ничего.
Он в красном был. Раззявя рот,
Неугомонный патриот
Кричал и прыгал и вопил,
Пока не выбился из сил…
В ответ лишь эхо: там стена,
Он там не нужен ни хрена,
И Яна очень занята –
Зачем той Яне гопота?
Но он плюётся и орёт,
Что там живёт нацистский сброд.
Он мог бы отдыхать в Крыму…
Обратно хочется ему.
Иван Макаров