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«Зачем той Яне гопота?»: политик Иван Макаров написал стих о событиях 9 мая на берегу Наровы

Limon.ee
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Концерт в Ивангороде на берегу Наровы 9 мая 2024.
Концерт в Ивангороде на берегу Наровы 9 мая 2024. Фото: Ilja Smirnov

Член партии EKRE и Таллиннского городского собрания Иван Макаров, который до перехода в политику работал на Радио 4, опубликовал на партийном портале Uued Uudised короткое стихотворение на русском языке по мотивам событий 9 мая на границе в Нарве.

На российском берегу реки Наровы, где власти Ивангорода провели 9 мая концерт, был замечен высланный в 2023 году из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин. Полиция безопасности заявила тогда, что он многие годы подрывал безопасность Эстонии и сотрудничал с Кремлем. Чаулин вышел на берег в футболке с красной звездой и что-то кричал в сторону эстонского берега, при этом эмоционально жестикулируя, сообщил очевидец.

Сергей Чаулин в 2016 году.
Сергей Чаулин в 2016 году. Фото: Erik Prozes

Эй, там, на том берегу!

На берегу пустынных волн

Плясал, дешёвой водки полн,

И кликал: Яна, здеся я!

В ответ, конечно… ничего.

Он в красном был. Раззявя рот,

Неугомонный патриот

Кричал и прыгал и вопил,

Пока не выбился из сил…

В ответ лишь эхо: там стена,

Он там не нужен ни хрена,

И Яна очень занята –

Зачем той Яне гопота?

Но он плюётся и орёт,

Что там живёт нацистский сброд.

Он мог бы отдыхать в Крыму…

Обратно хочется ему.

Иван Макаров

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