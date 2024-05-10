«Зачем той Яне гопота?»: политик Иван Макаров написал стих о событиях 9 мая на берегу Наровы

На российском берегу реки Наровы, где власти Ивангорода провели 9 мая концерт, был замечен высланный в 2023 году из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин. Полиция безопасности заявила тогда, что он многие годы подрывал безопасность Эстонии и сотрудничал с Кремлем. Чаулин вышел на берег в футболке с красной звездой и что-то кричал в сторону эстонского берега, при этом эмоционально жестикулируя, сообщил очевидец.

Сергей Чаулин в 2016 году. Фото: Erik Prozes

Эй, там, на том берегу!

На берегу пустынных волн

Плясал, дешёвой водки полн,

И кликал: Яна, здеся я!

В ответ, конечно… ничего.

Он в красном был. Раззявя рот,

Неугомонный патриот

Кричал и прыгал и вопил,

Пока не выбился из сил…

В ответ лишь эхо: там стена,

Он там не нужен ни хрена,

И Яна очень занята –

Зачем той Яне гопота?

Но он плюётся и орёт,

Что там живёт нацистский сброд.

Он мог бы отдыхать в Крыму…

Обратно хочется ему.

Иван Макаров