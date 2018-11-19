В субботу, 17 ноября в программе "Привет, Андрей!" рассказали о тех звездах, которых называли секс-символами на российской поп-сцене в эпоху 90-х годов. В эфире приняли участие Алена Свиридова, Елена Кондулайнен, Владимир Казаченко, Богдан Титомир и многие другие.
Витас
Витас - "главный "ихтиандр" российской эстрады",
- объявил певца Малахов.
Этот исполнитель ворвался в российский шоу-бизнес благодаря уникальному голосу. Своим фальцетом он, в буквальном смысле, разбивал стекла. А необычная внешность заставляла сомневаться, что этот певец с жабрами земного происхождения, передает Rus.tvnet.lv.
Тогда образ Витаса произвел на неизбалованную российскую публику эффект Леди Гаги – его боялись, но любили, а странный клип мгновенно взлетел на лидирующие строчки музыкальных чартов.
Многие не верили в уникальные вокальные данные певца. Но, когда Витас на одном из концертов a cappella взял высокую ноту, все сомнения в его мастерстве отпали. Певец тщательно скрывал свою жизнь, но как только он отошел от имиджа "таинственного мальчика-амфибии" интерес к нему пропал.
"Весь интерес сейчас переместился в Китай, где поклонницы сходят с ума и ставят памятники",
- добавил Андрей Малахов.
"Да, была поставлена 450-я восковая фигура",
- уточнил Витас.
Артист рассказал, что два года прожил в Америке, где вместе с американским рэпером записал сингл и альбом.
Алена Свиридова
Женщина, которая заставляет восхищаться и не думать о цифрах в паспорте. Выпускница Минского педагогического института. Освоиться в Москве ей помог давний друг Аркадий Арканов. Известность Алена обрела после исполнения песни "Розовый фламинго".
"Секс-символ – это вообще не про меня. У меня всегда была репутация, что я умная. Красивые - это другие",
- признается звезда.
"К ней этот ярлык не приклеивался. Считалось, что это очень пошло. Она всегда была очень музыкальна. И очень чутко пела. Да, маленький голос, но она им владела всегда безупречно. Она поет очень чутко",
- подчеркнул музыкальный критик Сергей Соседов.
"Она была кумиром российской провинции. Куда не приедешь – в любом ресторане, доме культуры и танцплощадке пелись ее песни. Исполнительницы внешне выглядели как она, а все мужчины России жаждали оказаться с Аленой в постели",
- отметил журналист Сергей Ломакин.
Богдан Титомир
"Пипл хавает" - так описал свое творчество первый советский рэпер.
Обаятельный артист со своими хитами покорял все концертные площадки страны.
В 2000-х стал наставником Василия Вакуленко (Баста), и познакомил начинающего исполнителя с миром российского шоу-бизнеса.
Сейчас Титомир разменял шестой десяток, но продолжает вести тот же образ жизни, что и 30 лет назад.
Считает себя завидным холостяком и еще не готов к семейным отношениям.
Елена Кондулайнен
Российская и советская актриса и певица.
Была первым и официальным секс-символом СССР.
Впервые снялась обнаженной в эротических сценах в картине "Сто дней до приказа".
Вадим Казаченко
Суперзвезда 90-х и предпоследний романтик российской эстрады. В 90-е годы холостяк из Полтавы кружил головы молодым женщинам по всей стране. Два года был в отношениях с вокалисткой группы Комбинация – Татьяной Ивановой.
"Вообще-то, мне кажется, что каждый артист не замечает подобного. Когда ты большую часть года работаешь, ты на гастролях об этом не думаешь",
- рассказывает Казаченко.
Андрей Малахов отметил, что певец был одним из первых, кто показал в клипах обнаженный торс и кого часто снимали крупными планами.
"В 1990 году мы впервые снимались в программе "50 на 50". Режиссер программы Людмила Орлова снимала только крупные планы, и я очень стеснялся. Когда я ее спросил об этом. Она ответила: Юноша, я делаю это потому, что хлеб у тебя уже есть, а сейчас я тебе масло намазываю",
- вспоминает артист.
Журналист и ведущий программы "В постели с..." Андрей Вульф подчеркнул, что в 90-е было проще стать секс-символом.
Вульф уточнил, что тогда секса не было вообще, и достаточно было лишь иметь приятную внешность и назвать себя "секс-символом" - и ты им становился. Хватало того, чтобы одна газета подхватила, и потом эта новость была везде
Татьяна Морозова
Татьяна Морозова - вокалистка группы "Унесенные ветром".
Сексуальной блондинке, которая исполняла хит "Какао-какао" завидовали коллеги по цеху. Многие сомневались, что она никогда не прибегала к пластическим операциям.
Певица развелась со своим мужем и коллегой по группе, вот уже делать лет Татьяна супруга капитана дальнего плавания.