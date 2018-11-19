Витас

Витас ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Витас - "главный "ихтиандр" российской эстрады",

- объявил певца Малахов.

Этот исполнитель ворвался в российский шоу-бизнес благодаря уникальному голосу. Своим фальцетом он, в буквальном смысле, разбивал стекла. А необычная внешность заставляла сомневаться, что этот певец с жабрами земного происхождения, передает Rus.tvnet.lv.

Витас ФОТО: Скриншот видео Youtube

Тогда образ Витаса произвел на неизбалованную российскую публику эффект Леди Гаги – его боялись, но любили, а странный клип мгновенно взлетел на лидирующие строчки музыкальных чартов.

Многие не верили в уникальные вокальные данные певца. Но, когда Витас на одном из концертов a cappella взял высокую ноту, все сомнения в его мастерстве отпали. Певец тщательно скрывал свою жизнь, но как только он отошел от имиджа "таинственного мальчика-амфибии" интерес к нему пропал.

Витас ФОТО: скриншот видео

"Весь интерес сейчас переместился в Китай, где поклонницы сходят с ума и ставят памятники",

- добавил Андрей Малахов.

"Да, была поставлена 450-я восковая фигура",

- уточнил Витас.

Артист рассказал, что два года прожил в Америке, где вместе с американским рэпером записал сингл и альбом.

Алена Свиридова

Алена Свиридова ФОТО: TASS/Scanpix

Женщина, которая заставляет восхищаться и не думать о цифрах в паспорте. Выпускница Минского педагогического института. Освоиться в Москве ей помог давний друг Аркадий Арканов. Известность Алена обрела после исполнения песни "Розовый фламинго".

"Секс-символ – это вообще не про меня. У меня всегда была репутация, что я умная. Красивые - это другие",

- признается звезда.

"К ней этот ярлык не приклеивался. Считалось, что это очень пошло. Она всегда была очень музыкальна. И очень чутко пела. Да, маленький голос, но она им владела всегда безупречно. Она поет очень чутко",

- подчеркнул музыкальный критик Сергей Соседов.

"Она была кумиром российской провинции. Куда не приедешь – в любом ресторане, доме культуры и танцплощадке пелись ее песни. Исполнительницы внешне выглядели как она, а все мужчины России жаждали оказаться с Аленой в постели",

- отметил журналист Сергей Ломакин.

Богдан Титомир

Богдан Титомир ФОТО: скриншот видео

"Пипл хавает" - так описал свое творчество первый советский рэпер.

Обаятельный артист со своими хитами покорял все концертные площадки страны.

В 2000-х стал наставником Василия Вакуленко (Баста), и познакомил начинающего исполнителя с миром российского шоу-бизнеса.

Богдан Титомир ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Сейчас Титомир разменял шестой десяток, но продолжает вести тот же образ жизни, что и 30 лет назад.

Считает себя завидным холостяком и еще не готов к семейным отношениям.

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен ФОТО: Кадр из фильма "Сто дней до приказа"

Российская и советская актриса и певица.

Была первым и официальным секс-символом СССР.

Елена Кондулайнен с сыном Александром (2014 г.) ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Впервые снялась обнаженной в эротических сценах в картине "Сто дней до приказа".

Елена Кондулайнен ФОТО: скриншот видео

Вадим Казаченко

Суперзвезда 90-х и предпоследний романтик российской эстрады. В 90-е годы холостяк из Полтавы кружил головы молодым женщинам по всей стране. Два года был в отношениях с вокалисткой группы Комбинация – Татьяной Ивановой.

"Вообще-то, мне кажется, что каждый артист не замечает подобного. Когда ты большую часть года работаешь, ты на гастролях об этом не думаешь",

- рассказывает Казаченко.

Вадим Казаченко ФОТО: Bezrukhikh Vitaly/COVI

Андрей Малахов отметил, что певец был одним из первых, кто показал в клипах обнаженный торс и кого часто снимали крупными планами.

"В 1990 году мы впервые снимались в программе "50 на 50". Режиссер программы Людмила Орлова снимала только крупные планы, и я очень стеснялся. Когда я ее спросил об этом. Она ответила: Юноша, я делаю это потому, что хлеб у тебя уже есть, а сейчас я тебе масло намазываю",

- вспоминает артист.

Журналист и ведущий программы "В постели с..." Андрей Вульф подчеркнул, что в 90-е было проще стать секс-символом.

Вульф уточнил, что тогда секса не было вообще, и достаточно было лишь иметь приятную внешность и назвать себя "секс-символом" - и ты им становился. Хватало того, чтобы одна газета подхватила, и потом эта новость была везде

Татьяна Морозова

Татьяна Морозова ФОТО: скриншот видео

Татьяна Морозова - вокалистка группы "Унесенные ветром".

Сексуальной блондинке, которая исполняла хит "Какао-какао" завидовали коллеги по цеху. Многие сомневались, что она никогда не прибегала к пластическим операциям.

Татьяна Морозова ФОТО: скриншот видео