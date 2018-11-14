Ср, 14.11.2018
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  • В смятку: лучший Youtube-блогер Эстонии Андрей Зевакин попал в страшное ДТП в Турции

В смятку: лучший Youtube-блогер Эстонии Андрей Зевакин попал в страшное ДТП в Турции «Мы в шоке»

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Kuvatõmmis Zevakini Instagram Story'st: juutuuber sattus Türgis liiklusõnnetusse.

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story

3 ноября на церемонии вручения премий MyHits Awards Андрея Зевакина назвали лучшим блогером Эстонии. После этого молодой человек отправился отдыхать в Турцию, где с ним произошел крайне неприятный случай.

В Instagram Stories Зевакин рассказал, что арендовал новый автомобиль. «И тут какой-то пьяный парень в нас врезался. Здорово, ну. Добро пожаловать! Терпеть не могу», - рассказал он на видео. 

Портал Elu24 связался с блогером, чтобы выяснить подробности. «Да, с нами все в порядке», - убедил журналиста Зевакин. «К счастью, отделались легко, но мы все еще в шоке. У меня весь вечер болела голова, друг каким-то образом вывернул руку», - рассказал молодой человек. 

«Мы спокойно стояли на светофоре, когда в нас врезались. Нас отбросило вперед и мы толкнули в стоящий впереди автомобиль. По ощущениям, водитель врезавшейся в нас машины был пьян. К счастью, полиция была недалеко», - рассказал он. 

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story

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