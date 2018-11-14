В смятку: лучший Youtube-блогер Эстонии Андрей Зевакин попал в страшное ДТП в Турции

В Instagram Stories Зевакин рассказал, что арендовал новый автомобиль. «И тут какой-то пьяный парень в нас врезался. Здорово, ну. Добро пожаловать! Терпеть не могу», - рассказал он на видео.

Портал Elu24 связался с блогером, чтобы выяснить подробности. «Да, с нами все в порядке», - убедил журналиста Зевакин. «К счастью, отделались легко, но мы все еще в шоке. У меня весь вечер болела голова, друг каким-то образом вывернул руку», - рассказал молодой человек.

«Мы спокойно стояли на светофоре, когда в нас врезались. Нас отбросило вперед и мы толкнули в стоящий впереди автомобиль. По ощущениям, водитель врезавшейся в нас машины был пьян. К счастью, полиция была недалеко», - рассказал он.

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story

ФОТО: Andrei Zevakin/ Instagram Story