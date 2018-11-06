Ух! Знойная модель показала аппетитные формы в микробикини

LimonCмотриУх! Знойная модель показала аппетитные формы в микробикиниУх! Знойная модель показала аппетитные формы в микробикиниLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 ноября 2018, 18:21Модель из Италии и звезда реалити-шоу Клаудия Романи не редко участвует в пляжных фотосессиях. И все они отличаются иногда излишней откровенностью. На этот раз Клаудия приняла участие в жаркой фотосессии на пляже во Флориде.36-летняя красотка не стесняется загорать в микробикини. И правильно делает! С такой безупречной фигурой можно ходить на пляж хоть голышом.Смотрите галерею! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбикинимодель