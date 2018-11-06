Вт, 6.11.2018
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  • Ух! Знойная модель показала аппетитные формы в микробикини

Ух! Знойная модель показала аппетитные формы в микробикини

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Модель из Италии и звезда реалити-шоу Клаудия Романи не редко участвует в пляжных фотосессиях. И все они отличаются иногда излишней откровенностью. 

На этот раз Клаудия приняла участие в жаркой фотосессии на пляже во Флориде.

36-летняя красотка не стесняется загорать в микробикини. И правильно делает! С такой безупречной фигурой можно ходить на пляж хоть голышом.

Смотрите галерею! 

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