Пт, 5.10.2018
Эксклюзивная галерея Limon.ee: сексуальные девушки в Мюнхене на празднике пива сводят с ума СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Съедает рак: заметно похудевший Валентин Юдашкин поседел и резко сдал

Съедает рак: заметно похудевший Валентин Юдашкин поседел и резко сдал Свежее фото!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валентин Юдашкин

ФОТО: Eugene Odinokov / Sputnik

На днях одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель – ближайшей подруги Аллы Пугачевой – стал модельер Валентин Юдашкин. Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.

На некогда цветущего Юдашкина сегодня страшно смотреть – землистый цвет кожи, впавшие глаза. Как говорят, кутюрье страдает сильными болями, от которых нет лекарства. И Валентин Абрамович тает на глазах, он поседел и полысел. В его окружении считают, что он теряет волосы из-за курсов химиотерапии. Ведь, как выяснилось, у Валентина опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Magdalina Mamarina (@dusilka) on

О том, что Юдашкин борется с онкологией, незадолго до своей кончины сообщил Иосиф Кобзон. «Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. – Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью». По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ