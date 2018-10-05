Съедает рак: заметно похудевший Валентин Юдашкин поседел и резко сдал

На днях одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель – ближайшей подруги Аллы Пугачевой – стал модельер Валентин Юдашкин. Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.
На некогда цветущего Юдашкина сегодня страшно смотреть – землистый цвет кожи, впавшие глаза. Как говорят, кутюрье страдает сильными болями, от которых нет лекарства. И Валентин Абрамович тает на глазах, он поседел и полысел. В его окружении считают, что он теряет волосы из-за курсов химиотерапии. Ведь, как выяснилось, у Валентина опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила.
О том, что Юдашкин борется с онкологией, незадолго до своей кончины сообщил Иосиф Кобзон. «Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. – Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью». По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.