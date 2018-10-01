Овен

Это самый первый и самый молодой знак в Зодиаке. Овнов можно назвать зодиакальными младенцами. Их энергетический потенциал огромен и, как правило, представителям этого знака интересно жить до самого конца, пишет Eg.ru. Кроме того, они всегда двигаются к какой-то цели, что в 15 лет, что в 75. В связи с этим именно среди Овнов самое большое количество долгожителей, ведь внутреннее ощущение молодости способно творить чудеса в любом возрасте.

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Весы

В характере всех представителей этого знака Зодиака есть одна черта, которая значительно продлевает им жизнь – это стремление к равновесию. Они стараются избегать стрессов и некомфортных обстоятельств, а также людей, усложняющих им жизнь. И они никогда не питаются негативом. Это стремление к покою делает их защищенными и обеспечивает сохранность тела и души.

Рак

Представителей этого знака Зодиака практически никогда не тянет на активность, которая сокращает жизнь. Бурные тусовки в молодости с плохими последствиями для здоровья, экстрим, изнурительный спорт, энергозатратное продвижение по карьерной лестнице и так далее – все это не для них. Зато тихая семейная гавань, взаимная забота и простые радости жизни – для них и есть счастье, а желание жить ради своих близких удерживает их на плаву до глубокой старости.

Телец