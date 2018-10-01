В наше время, когда экология оставляет желать лучшего, а жизнь наполнена стрессом и прочими не слишком полезными вещами, люди уходят рано из жизни и мало кому удается отпраздновать свое 90-летие, к примеру. Но такие люди есть.
Овен
Это самый первый и самый молодой знак в Зодиаке. Овнов можно назвать зодиакальными младенцами. Их энергетический потенциал огромен и, как правило, представителям этого знака интересно жить до самого конца, пишет Eg.ru. Кроме того, они всегда двигаются к какой-то цели, что в 15 лет, что в 75. В связи с этим именно среди Овнов самое большое количество долгожителей, ведь внутреннее ощущение молодости способно творить чудеса в любом возрасте.
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Весы
В характере всех представителей этого знака Зодиака есть одна черта, которая значительно продлевает им жизнь – это стремление к равновесию. Они стараются избегать стрессов и некомфортных обстоятельств, а также людей, усложняющих им жизнь. И они никогда не питаются негативом. Это стремление к покою делает их защищенными и обеспечивает сохранность тела и души.
Рак
Представителей этого знака Зодиака практически никогда не тянет на активность, которая сокращает жизнь. Бурные тусовки в молодости с плохими последствиями для здоровья, экстрим, изнурительный спорт, энергозатратное продвижение по карьерной лестнице и так далее – все это не для них. Зато тихая семейная гавань, взаимная забота и простые радости жизни – для них и есть счастье, а желание жить ради своих близких удерживает их на плаву до глубокой старости.
Телец
Тельцы, как правило, обладают крепким здоровьем и, кроме того, их жизненный сценарий не предполагает ничего, что может убить их раньше времени. Они не настроены жить в постоянном стрессе и не склонны трепать нервы сами себе, к экстремальным занятиям и саморазрушению также прибегают очень редко, зато ценят комфорт, высокий уровень жизни, любят заботиться о себе и хотят простого семейного счастья.