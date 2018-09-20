Спели, отжались, посмеялись: самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса раскрыла главный секрет (ВИДЕО)

Песни этого талантливого коллектива уже знают наизусть читатели главного русского развлекательного портала страны, а также слушатели «Народного Радио», где новые хиты появляются раньше других. Сегодня у ребят премьера песни и клипа Love Story, о съемках мы поговорили в нашей студии.