Спели, отжались, посмеялись: самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса раскрыла главный секрет (ВИДЕО)

Четверг - день для того, чтобы разные талантливые жители нашей Эстонии проявили себя и поучаствовали в новом интернет-шоу портала Limon.ee - Limon LIVE. Сегодня гостями стала самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса - группа «Пара Тайн».
Песни этого талантливого коллектива уже знают наизусть читатели главного русского развлекательного портала страны, а также слушатели «Народного Радио», где новые хиты появляются раньше других. Сегодня у ребят премьера песни и клипа Love Story, о съемках мы поговорили в нашей студии.
В этот раз ведущие Эдгар Гергель и Света Карабут приготовили для гостей интересные испытания, а коллектив «Пара Тайн» поразил редакцию живым исполнением потенциального гимна программы Limon LIVE.
Смотрите это яркое шоу, а новый клип целиком можно найти на Limon.ee.