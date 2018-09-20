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  • Спели, отжались, посмеялись: самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса раскрыла главный секрет (ВИДЕО)

Спели, отжались, посмеялись: самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса раскрыла главный секрет (ВИДЕО) В Limon LIVE звезды зажигают!

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Четверг - день для того, чтобы разные талантливые жители нашей Эстонии проявили себя и поучаствовали в новом интернет-шоу портала Limon.ee - Limon LIVE. Сегодня гостями стала самая красивая пара эстонского шоу-бизнеса - группа «Пара Тайн». 

Песни этого талантливого коллектива уже знают наизусть читатели главного русского развлекательного портала страны, а также слушатели «Народного Радио», где новые хиты появляются раньше других. Сегодня у ребят премьера песни и клипа Love Story, о съемках мы поговорили в нашей студии. 

«Пара Тайн»

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Эдгар Гергель, «Пара Тайн» и Света Карабут на шоу Limon LIVE

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

В этот раз ведущие Эдгар Гергель и Света Карабут приготовили для гостей интересные испытания, а коллектив «Пара Тайн» поразил редакцию живым исполнением потенциального гимна программы Limon LIVE. 

ФОТО: Konstantin Sednev

Смотрите это яркое шоу, а новый клип целиком можно найти на Limon.ee.

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